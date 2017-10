Buscan combatir mala imagen de Irapuato

Publicidad

A través de la promoción de los atractivos y productos turísticos, la dirección de Turismo Municipal ha tratado de mitigar el impacto negativo de la inseguridad, señaló la titular de la dependencia, Guadalupe González Martínez.Los últimos dos meses, Irapuato se ha visto marcado por hechos delictivos recurrentes, lo que no sólo es motivo de preocupación para a la ciudadanía, sino también para aquellos que visitan la ciudad, aunque las autoridades no han pronunciado afectación en gran medida por aspectos de seguridad.Indicó que la inseguridad no es una problemática que se dé sólo en Irapuato, sino que es una realidad de todo el país, por lo que los diversos actores involucrados en el turismo tienen que enfocarse a vender los beneficios de sus ciudades.“Todo el sector turístico tenemos que contrarrestar todas las noticias negativas, tenemos que hablar de las bondades que tiene nuestra ciudad, no nada más Irapuato tiene este tipo de situaciones, es a nivel nacional”, indicó.González Martínez señaló que los involucrados en este sector productivo no pueden dejar de trabajar en la promoción y productos, pues tienen que enfocarse a mejorar la derrama económica que llega al municipio.“Tenemos que sumarnos y hacer un frente común todos los que estamos en esto, seguir promoviendo y dar la cara bonita de nuestra ciudad, porque sería muy complicado quedarnos por todo lo que está sucediendo, tenemos que trabajar”, enfatizó.