Invitan a afiliarse al Seguro Popular

El presupuesto con el que cuenta el Seguro Popular mes con mes varia de acuerdo al número de afiliaciones con las que cuente, aseguró el Director de Afiliación al Seguro Popular del estado Mario Tovilla.El presupuesto del Seguro popular varia, estamos condicionados a la filiación, por eso la importancia de convocar a la sociedad a afiliarse porque derivado de esto la federación nos valida el padrón y nos dice cuanto dinero vamos a recibir para seguir trabajando, por ello seguimos trabajando para mantener estos tres millones de beneficiarios”, destacó.En el estado se cuenta con alrededor de tres millones de beneficiarios.“En el estado de Guanajuato tenemos un total de 3 millones 11 mil beneficiarios aproximadamente, ese número se va moviendo diario, esta es la cantidad que la federación avala o le paga al estado de Guanajuato mes con mes, es un número que puede sufrir variaciones”, dijo.Durante el evento de afiliación masiva al Seguro Popular que se realizó el día de ayer en las antiguas instalaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (Japami), Mario Tovilla, destacó la importancia de realizar eventos que promuevan no solo la afiliación sino también la reafiliación para que el número de beneficiarios no baje.“Afectan los vencimientos de pólizas por eso invitamos a la gente a reafiliarse y garantizar que se tiene la atención y que el estado contará con un padrón completo mes con mes”, destacó.El Director de Afiliación además destacó que Guanajuato es el estado que atiende de manera puntual a más casos 'Catastróficos' de salud como el cáncer.“El seguro popular tiene una carpeta de seguros específica que se llama el fondo de protección contra casos catastróficos son ciertas enfermedades muy caras como diversos tipos de cáncer, a esos se les da seguimiento de manera puntual, en el caso de Guanajuato es el estado con más reportes de estos, esto no quiere decir que tengamos más enfermos, pero sí que somos el estado que más seguimientos otorga a los beneficiarios”, finalizó.