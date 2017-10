Marchan bajo el sol por devoción

Publicidad



“Venimos porque creemos en él, porque nos ayuda, porque somos católicos, y esto de caminar es como una forma de agradecerle a San Juditas el hecho de que nos ayuda”, señaló la señora Guadalupe Hernández.“Sí es difícil. Nos cansamos y a veces creemos que no vamos a dar para mucho, pero mientras podamos venir, aquí estaremos”.



“La fiesta a San Juditas la empecé a hacer hace años, pero más desde hace dos años, es que a mi hijo Javier Alejandro Arguello le dio un coma diabético, ni siquiera sabíamos que tenía diabetes, y estuvo internado en fase terminal, cuando lo mandaron a León ya no le daban mucho de vida, le dio pancreatitis agudo, neumonía y anemia, entonces se lo encomendamos a San Juditas” contó María Angélica.





“Fue un octubre cuando yo me enteré de que estaba embarazada, desafortunadamente, cuando tenía ya cuatro meses perdí a mi bebé, luego también en octubre volví a quedar embarazada y le encomendé a mi bebé, luego tuve un sangrado y le dije a San Juditas que lo dejaba en sus manos y le prometí que le pondría su nombre y así lo hice” contó Guadalupe Hernández.

El intenso calor y el largo recorrido para llegar a la capilla de San Judas Tadeo no fue impedimento para que los feligreses arribaran a su destino: celebrarlo como cada 28 de octubre.Desde tempranas horas de la mañana y hasta la tarde, la carretera que va de Celaya a Dolores Hidalgo se vio ampliamente circulada por peregrinos.Caminando, solos, en familia o con amigos, varios provenientes de la zona urbana, de comunidades y de municipios aledaños se dirigieron al lugar donde de sitúa la capilla.Este día la comunidad de la concepción fue el refugio de muchos que cansados llegaron aUn operativo de seguridad se implementó en las zonas aledañas a la capilla. Vehículos de Tránsito, Protección Civil y de las Fuerzas de Seguridad del estado hicieron presencia.La gente atiborró la entrada y poco a poco ingresaban y se arrodillaban.Al terminar sus rezos, la gente pasaba a descansar, o a comer. Varios voluntarios se sumaron a regalar comida.Otros regresaban caminando y aunque debían sufrir nuevamente el pesado camino y el calor, sus rostros demostraban satisfacción de haber cumplido.Este 28 de octubre, decenas de salmantinos devotos a San Judas Tadeo celebraron el Día del "patrono de las causas difíciles”; muchas familias acostumbran realizar comidas como mole, sopa de arroz, frijoles, pollo enchilado, tamales, pozole, etc., y lo regalan a las personas que lo deseen, en agradecimiento a los favores recibidos por el Santo.Tal es el caso de la familia Arguello Ávila, pues desde hace 14 años, María Angélica Ávila, realiza una celebración en honor a San Judas Tadeo.El hecho de que su hijo haya “vuelto a la vida”, lo ven como un milagro del Santo, a quien desde entonces le celebran su día colocando un gran altar con globos, luces y demás adornos, en la Avenda del Parque, en el Fraccionamiento Del Parque Cuarta Sección.Cada 28 de octubre, los católicos festejan a San Judas, de acuerdo con textos religiosos, Judas Tadeo era uno de los doce Apóstoles de Jesucristo y estuvo en la Última Cena, su nombre significa “alabanzas dadas a Dios” o “Hombre de corazón tierno”, en la Iglesia Católica es de los Santos más queridos por considerársele un Santo muy milagroso.Para Guadalupe Hernández, vecina de la calle Tomasa Estéves de la zona centro, el tener con ella a su pequeño Carlos Tadeo de 3 años, se lo debe también a San Judas Tadeo.Ayer, Carlos Tadeo fue llevado ante el Santo, que se colocó en el Templo del Señor del Hospital en Salamanca, vestido con la túnica de San Judas Tadeo, para dar gracias, en su casa le hicieron mole.En la zona centro, Yolanda Martínez, es una comerciante que vende imágenes religiosas, pulseras y rosarios de Santos, ayer la de San Judas Tadeo no fue la excepción, y aunque contó que las ventas no son como antes, se preparó para vender la imágen de San Judas Tadeo.