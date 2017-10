Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Estamos a fines de octubre, lo que significa que Halloween y el Día de Muertos se acercan. Nuestra relación con la muerte siempre ha sido ambigua y por eso no es extraño que existan dos festividades relacionadas con ella. Siempre nos hemos fascinado por el mundo de los muertos, por saber que hay más allá de nuestra existencia. En lo personal creo que más allá de esta vida no hay nada pero mi opinión se pierde como una aguja en un pajar comparada con todas las ideas y tradiciones que han girado, giran y girarán alrededor de nuestra fugacidad. La fascinación por la muerte es tan humana porque si de algo estamos seguros es que hasta el momento nadie ha escapado de su poder.La muerte, las tinieblas y el miedo es algo que rechazamos en voz alta, pero en el fondo nos sentimos atraídos hacia ello. A lo largo de nuestra historia hemos inventado paraísos e infiernos, jardines celestiales y ríos de fuego. Nos gusta imaginar seres que vienen del mundo de la muerte: vampiros, zombies, fantasmas. De niños nos encantaba escuchar y contar historias de espantos, de sucesos sobrenaturales que ocurrían a la vuelta de la esquina, que le habían pasado a nuestros vecinos o familiares. Al crecer cambiamos esos cuentos de fantasmas por películas de horror. Desarrollamos un gusto por la sangre falsa, los efectos especiales, los gritos de miedo, por los monstruos que persiguen a jóvenes en el bosque; pero nosotros, a pesar de tener los nervios de punta sabíamos que estábamos seguros del otro lado de la pantalla.Los adornos de Halloween y Día de Muertos ya se pueden ver desde hace días. Algunas tiendas departamentales empezaron a vender pan de muerto desde septiembre. Muchas personas ya están pensando en las opciones para su disfraz (¿Pennywise o Wonder Woman?). Los camiones cargados con flor de cempasúchil ya se pueden ver a orillas de la carretera y yo ya me saboreo los alfeñiques.También es típico de estas fechas escuchar los reclamos de las personas que no están de acuerdo en que en México celebremos Halloween ya que no es una fiesta nuestra y se tiene miedo a que desplace al Día de Muertos. Pero lo cierto es que aunque quisiéramos es imposible frenar la incursión de elementos ajenos en nuestra cultura si estos se vuelven populares entre la sociedad. La historia humana es un constante toma y daca entre culturas. El mismo Día de Muertos mexicano es una mezcla entre los distintos ritos funerarios y de honra a los muertos precolombinos y el Día de los Fieles Difuntos traído de la Europa cristiana. Además el Halloween y el Día de Muertos están más relacionados entre sí de lo que aparentemente están. En la Edad Media con el fin de acabar con las fiestas paganas que honraban a los muertos y a las criaturas del más allá durante los tiempos de cosecha (fines de octubre y principios de noviembre) se instauró la fiesta de Todos los Santos y la Fiesta de los Fieles Difuntos. Este intento de cristianizar las creencias paganas no tuvo el éxito deseado. Ahora se tenían dos fiestas en vez de una. Una de ellas conservó mucho de su carácter pagano y quedó fijada en la víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre. La otra con un carácter más cristiano se fijó el día siguiente de Todos los Santos, el 2 de noviembre. Lo que vemos en México ahora es la reunión en América de esas dos fiestas nacidas en Europa.Además de esta estrecha relación en sus orígenes, Halloween y el Día de Muertos representan los dos aspectos de la muerte. Por una parte no queremos morir pero por otra quisiéramos reunirnos con los seres queridos que ya han fallecido. Halloween representaría entonces esa parte desagradable (pero que no deja de ser atractiva) de la muerte: todo lo que tiene que ver con el miedo y el horror a lo desconocido. El Día de Muertos, por su parte, representa ese anhelo de eternidad después de la muerte, la esperanza de que una vez más nos reuniremos con los seres que amamos y que gozaremos de una vida eterna en el más allá. Ambas festividades representan con sus dos aspectos diferentes pero complementarios, esa ambigüedad humana ante la muerte. Hay que tener esto en cuenta ya que estos significados se pierden fácilmente entre las gruesas capas de mercadotecnia y consumismo. Yo por mi parte disfrutaré de unas buenas películas de terror en Halloween; y el Día de Muertos iré al panteón pensando que si bien esta vez voy de visita, un día ese lugar será mi residencia permanente.