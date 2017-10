Interjecciones con “P”

Publicidad

Los amigos argumentaban acerca de cómo reconocer cuando una persona es realmente vieja. –Giovani Papini al cumplir los ochenta años declaró a una reportera que mientras tuviera curiosidad intelectual, espíritu de polémica y sed de amar seguiría siendo joven. Otro de ellos afirmó que en Hunsa, Afghasia, Vilcabamba y Okinawa la gente envejecía muy lentamente; alguno aseveró que había una determinante genética. Así transcurría la reunión, cada quien aportando su conocimiento hasta que alguien comentó que su abuelita tenía la receta infalible para saber si una persona era vieja (esto se lo dijo cuando él era un adolescente, alrededor de 1960): “La cana engaña, el diente miente, la arruga mete la duda; pero arrastrar los pies es signo de vejez”. Uno de los del grupo al escuchar esto cerró el tema diciendo: ¡Pácatelas!Iba la pareja de campesinos por la vereda, ella atrás de él, cuando aquella le dijo: -¡Párate! se me rompió e guarache.En el puerto de Manzanillo la grúa no pudo con el pesado contenedor estrellándose este en el muelle: -¡Perrandán!-¡Pícale! Tenemos dos minutos antes de que nos cierren la puerta.Los compañeros quedaron de acuerdo en cooperar para comprar una botella de ron, refrescos de cola y vasos desechables. El que había sido designado para recoger la contribución, extendiendo la mano exclamó: -¡Poninas!, dijo Popochas.El padre recriminaba al hijo de nueve años las quejas que de él había recibido de su esposa: -Así que se comió el pan que era para la noche (el chamaco agachaba la cabeza ante la mirada inquisitiva del papá) –Pos… -Y luego le jaló los pelos a su hermana y le tiro su muñeca al agua. -Pos… -Y también se salió a la calle donde lo encontré. -Pos… -¡Pos! es lo único que sabe decir. ¡Traígame el cuero!, ya verá que no lo vuelve a hacer.La señora, en sus cincuentas, abordó el taxi. -¿Va a su trabajo o a su casa? –A mi casa (el chofer no se percató que se le contestó por cortesía pero con seriedad). Poco después el conductor le dijo –Así como me ve yo soy muy bueno haciendo feliz a las mujeres, por cierto traigo conmigo con que protegerlas. -¡Vulgar, irrespetuoso!, ¡Párese, aquí me bajo!, ¡pos este!Se les atascó el carro en el lodo; se bajaron todos, menos el que iba al volante, y empezaron a empujar. -¡Puchenla!El líder sindical abrigando dentro de sí la certeza de que la recomendación del Ministro de Canadá en el sentido de que sería recomendable que México debería subir el sueldo a los trabajadores para lograr la equidad entre las tres naciones signatarias del TLC; por eso en una asamblea con todo preparado para su reelección, se dirigió a la audiencia diciéndoles: -En la próxima revisión del contrato salarial obtendré para todos ustedes, compañeros, un cien por ciento de aumento. En la fila de atrás se oyó ¡puf!