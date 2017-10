Obsesiones y montones de piedras

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tres o cuatro años atrás asistí a una exposición de obras pictóricas realizadas por Américo Hernández y expuestas en sala Hermenegildo Bustos de la Universidad de Guanajuato. Se me dio la oportunidad de comprar una abstracción titulada “La dinámica de los materiales”. La obra, con tonalidades amarillas, ocres y cafés, simula, bajo mi punto de vista, una explosión escavatoria en algún espacio montañoso, que tira piedras para todos los lados.El caso es que su gran formato decora bien un muro del hogar y llena el encanto de mi satisfacción. Sin embargo, después de mucho verlo, he meditado que la adquisición obedeció más a una obsesión personal escondidilla que al embeleso del cuadro mismo.Crecí donde los campos agrícolas nacientes estaban llenos de piedras. En ellos, las rejas de los arados, jalados ya por un tractor, sufrían resistencias indecibles al encontrase chocando con materiales pétreos hasta que finalmente se rompían. Y, claro, después, los fierros requerían del trabajo de un recio soldador para restablecer la función necesitada en la labor. Por todo lo anterior, cuando era yo un infante, entre los surcos, un tío me ordenaba hacer montones de piedras sacadas de los terrenos productivos y no había que rezongar.También, a mis pocos años, mi padre administraba la explotación de unas pedreras en un cañón montañoso cerca de Ciudad Valles, SLP. Mis hermanos y yo, desde Acámbaro, íbamos a pasar las vacaciones escolares en aquella locación que no era más que un campamento rudimentario de trabajo. Y como útil pasatiempo partíamos piedra con pequeños marros hasta formar montones ya de grava y tener la posibilidad de llenar pequeñas vagonetas de vía que, a la aceptación del administrador, se pagaban como trabajo real y moderadamente remunerado.Pero parece que lo obsesivo de mi caso no tiene nada de insólito, pues respecto a las piedras Antoine de Saint-Exupery escribió lo siguiente: “Un montón de piedras dejan de ser simplemente un montón de piedras, en el momento que un solo hombre las contempla dibujando dentro de sí la imagen de una catedral”; Juan Rulfo termina su maravillosa y conocida novela con los textos siguientes: “Pedro Páramo respondió: Voy para allá. Ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro; pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras”; y, para acabar, se anota que en “Un montón de piedras”, libro del escritor Jorge F. Hernández, se dice: “intenta caminar, busca apoyarse en brazos de fantasmas, cree leer al mundo, vive y sueña de libros… y al desplomarse vuelan las páginas que ha llenado de palabras como un reguero de piedras y piedritas”.