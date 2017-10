Plaza Madero 1

Publicidad

Ahora platicaré un poco con los lectores de este Diario amigo sobre la historia, muy rica e importante, de la ‘Plaza Madero’ y que es la que se localiza en el centro de nuestra ciudad, teniendo como límites: hacia el poniente el edificio que fue del ‘Nuevo Mundo’ construcción que fue realizada por don José González a fines del siglo XIX (tenía un negocio famoso: la ‘Agencia Musical González’ en él vendía todo tipo de instrumentos musicales como baterías, órganos, flautas, armónicas, pianos, guitarras y cuerdas para ellas, etc.) en la calle de Cortazar, tío de la familia muy estimada, la de los González Orejas. Por 1964, en la época del Gobernador del estado, Lic. Juan José Torres Landa, fue demolido este edificio construyendo el actual los Señores Halim Nassar y Don José Tomé Pechir, donde existe la tienda Sears; por cierto, la inicial construcción, la del ‘Nuevo Mundo’, tiene una historia muy interesante, de próximo articulo; al oriente, la fachada lateral, dedicada a Nuestro Señor Jesucristo en la que aparece grabado el monograma de él, ‘JHS’ (Iesus Hominum Salvator, en latín; Jesús Salvador de los hombres) sobre el arco de cantera –la calve- de la puerta que ve hacia el poniente de la construcción sólida e imponente de la Catedral de Irapuato; al norte de la plaza, el portal Carrillo Puerto, ya inexistente y en el que se encuentran los edificios, Tomé, y a su lado, el Hotel San Francisco. Anteriormente este portal era magnífico y en él funcionaba el Hotel Rioja de grandes historias, entre otras y solo por comentar algunas, pues debe ser tema de otro artículo, su construcción tenía un patio central con arcos alrededor; en su interior y durante las ferias se jugaban -con autorización-, cartas, ruleta, etc., y había una mesa de boliche. En él se vendían los boletos para las corridas de toros citadinas y ahí se hospedaban los famosos toreros de la segunda plaza, en aquel entonces, la más importante de la república, la ‘Revolución’ después de ‘El Toreo’ de la ciudad de México. De los últimos toreros -retirado- que recuerdo fue el maestro Paco Gorraez (+), en el ya derruido hotel Rioja y construido el Hotel Real de Minas por su propietario, nuestro amigo Rodolfo Vera y su constructor el ingeniero José García Garfias. Al sur, y dando su frente hacia el norte, el portal Libertad, uno de los portales más antiguos y mejor restaurados, luego de que, a principios del siglo XX (año de 1906) sufrió un terrible incendio en su lado que da actualmente a la plaza Hidalgo, anteriormente la calle Libertad, y a un lado el Mercado Aquiles Serdán él que destruyó prácticamente todos los arcos, los que fueron diseñados en estilo mudéjar (arte creado por los musulmanes en España, convertidos al cristianismo). Se recuperaron con arcos de cantera de media naranja (semicirculares), y fueron restituidos actualmente con columnas de cantera con alma de acero en sus interiores y cerramientos metálicos horizontales hechos con vigas de acero tipo ‘I’. Anexo fotografía de la ‘Plaza Madero’ por los años 1940-50 en la que se observa, al centro, la ‘fuente florentina’ de bronce (la que no fue hecha en Florencia), soportada por delfines (que no son delfines, sino tritones), con base de cantera verde de Guanajuato incluido su reborde que retiene el agua; fuente que no la donó el emperador Maximiliano de Habsburgo a Irapuato, ni la del ‘Baratillo’ en la ciudad de Guanajuato, ni otra que supuestamente la habría donado a la ciudad de León, Guanajuato, y que nunca apareció. Las fechas de construcción de las fuentes de Irapuato y Guanajuato difieren con mucho a la fecha en que fue Emperador de México Don Maximiliano. Los portales Libertad tienen otra historia muy interesante e importante para continuar conociendo y saboreando la historia de nuestra ciudad, la que anoto solamente ya que es tema de otro artículo de la historia de Irapuato ya que esta plaza fue el centro, durante cientos de años, de las actividades profanas, cívicas, eclesiásticas, jurídicas, comerciales y hasta festivas de nuestra ahora ciudad de Irapuato. Dichos portales fuero construidos por los dueños -españoles-, de las tres casas que componían el frente y los laterales de ellos, los que correspondían al espacio entre la calle Libertad, (ahora parte de la ‘Plaza Hidalgo’), su frente a la actual ‘Plaza Madero’ y la lateral que formaba la esquina de los portales Libertad con la actual avenida ‘Juárez’, anteriormente conocida como ‘camino de tierra adentro’, temas de otros comentarios. Los españoles propietarios de las casas mencionadas veían como los rancheritos, inditos, pobrecitos de los alrededores de Irapuato, vendían sus productos: vegetales, peines de madera, estropajos, etc. a pleno sol en esa plaza. Apenados, los propietarios de esas casas decidieron construir unos portales en el frente de ellas para que ahí vendieran sus mercancías protegiéndose de las inclemencias del tiempo. Para ello solicitaron autorización de la Corona Española a través del Virrey, su representante en la Nueva España, para construir los portales mencionados.Pagaron lo conducente por el uso de terrenos –los de los portales por edificar- propiedad de la Corona Española e iniciaron, hasta terminar, la construcción de ellos. Esto fue alrededor del año de 1756. A principios del año 1800, los propietarios de las casas mencionadas recibieron una orden por parte del Virrey de la Nueva España en la cual se les señalaba que habían robado esos terrenos a la Corona Española y que lo pagarían con cárcel. Luego de muchos sustos, visitas a las autoridades en la ciudad de México, diálogos con ellas y demás, pudieron demostrar la legalidad del uso del suelo español. Con esto terminó el juicio que les costó sobresaltos y enfermedades.Termino este trabajo de información histórica sobre la Plaza Madero en nuestra ciudad. Continuaré en el próximo.