¡Ni un paso atrás en el camino hacia el progreso!

El domingo 6 de julio de 1988, por la noche, estaba yo (uno entre miles de ciudadanos) en los patios del edificio del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en Avenida Insurgentes y Héroes Ferrocarrileros, en la Ciudad de México, esperando que llegara el candidato a Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a celebrar su triunfo electoral, obtenido ese mismo día.Por aquel entonces trabajaba yo en la Dirección de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Era profesor de educación primaria en Lagos de Moreno y había dejado mis escuelas temporalmente, con un oficio de Comisión, debidamente expedido, firmado y sellado en México D. F., a fin de hacerme cargo del enlace con la prensa que atendía la “fuente” sindical.No era priísta -debo aclarar- y nunca he pertenecido a ningún partido político, pero los sucesos nacionales de toda índole me interesan y ese día, por supuesto, lo importante era conocer el resultado de las elecciones. Suponía que el ganador iba a ser el licenciado Salinas de Gortari, por eso me coloqué en primera fila, cerca de la plataforma que se levantó en los patios del PRI, donde estaría el candidato. Además, tenía la esperanza, de que, al enfocar las cámaras de televisión -en vivo- el evento de celebración, captara al público y en mi casa de Guadalajara podrían verme mis familiares.No hubo música de animación ni movimientos que denotaran fiesta. A hora avanzada (no miré el reloj), alguien conectó un radio o una televisión al sistema de sonido que se había instalado y escuchamos a un locutor decir: “En este momento ingresan en la Secretaría de Gobernación los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, el Frente Democrático Nacional y el Partido Acción Nacional”, pero luego se cortó el sonido y a eso de las diez u once de la noche se nos dijo que no habría nada. Cada quien volvió a su casa.El Presidente de la República era Miguel de la Madrid Hurtado y el Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien presidía la Comisión Federal Electoral -la autoridad electoral de entonces-. Esa noche se “cayó el sistema” oficial de cómputo electoral (fue la excusa oficial), pero en los hechos se dejó de informar sobre el resultado de las elecciones, casilla por casilla, y simplemente, al día siguiente, el gobierno anunció que el PRI había ganado la elección.Mucha tinta ha corrido en periódicos, revistas y libros, con textos firmados por Cuauhtémoc Cárdenas y muchas otras personas involucradas directa eindirectamente en los hechos de ese julio, en donde se afirma que hubo fraude y que el ganador de las elecciones fue, en efecto, Cárdenas.Asistí a los cierres de campaña que hicieron en el Zócalo de la capital de la República los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Carlos Salinas de Gortari. Varios periódicos, entre ellos La Jornada, pagaron los servicios de ingenieros para medir el Zócalo y avenidas y banquetas adyacentes, a fin de calcular, en tres densidades, cuánta gente podría caber en el área corazón de la capital. De memoria cito una cifra máxima: 194,000 personas. Esto porque los “escribidores” oficiales ponían siempre en sus notas periodísticas que “un millón de personas se congregó en el Zócalo para darle la bienvenida al Presidente” Fulano, después de uno de sus viajes internacionales.Pues bien: Cárdenas llenó el Zócalo y por lo menos 8 calles que en él desembocan. Las fotografías aéreas fueron impresionantes. “Magú”, cartonista de La Jornada (Bulmaro Castellanos Loza, profesor de primaria nacido en 1944 en San Miguel el Alto, Jalisco, y quien me dio un semestre clases de cartón en la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García” de México) publicó un cartón en que decía que Salinas de Gortari, en su cierre de campaña, “debe llenar el Zócalo, el Estadio Azteca, el Monumento a la Revolución y el Paseo de la Reforma (cito de memoria), porque el puro Zócalo y calles cercanas cualquier hijo de Cárdenas lo llena” -en alusión al General Lázaro Cárdenas del Río, padre del candidato.Creo que fue el General Lázaro Cárdenas del Río quien ganó esas elecciones de 1988; pero digo convencido, que el genio de su padre no lo heredó el hijo, quien, en la clasificación psicosomática del doctor alemán Ernst Kretschmer (Heilbronn, Baviera, 8 de octubre 1888 – Tubinga, 8 de febrero 1964) lo pondría entre los asténicos.Estuve en mítines de los tres candidatos y admito que Cuauhtémoc Cárdenas despertaba entre campesinos, gente del pueblo y personas jóvenes una especie de delirio de fe en su capacidad para transformar a México. Si el candidato hubiere nacido con el don del liderazgo que incluye carisma, audacia y valor, algo hubiera sucedido: quizá una revolución. Pero, ¡bendito sea Dios que privó la prudencia!Visto a la distancia, confieso que prefiero que Salinas de Gortari haya sido Presidente de México y no Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Hubo fraude? No me importa averiguarlo ni quiero. Pero con Cárdenas iríamos hacia atrás espantosamente. Eso, igualito, es lo que pasaría con un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El país no puede ser rehén de sus frustraciones personales, odios, venganzas y revanchas. En México queremos progreso, no más dictadores como los que hay en América