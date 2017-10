Elías Hernández, el ídolo

Publicidad “Estoy contento, disfrutando el momento, le doy gracias a Dios por permitirme jugar este deporte, por tener tanto tiempo jugando y espero que sean muchos años más, qué mejor que celebrarlo con esta noche y este resultado”, aseguró el “Patrullero”, que anoche se hizo presente en el tanteador en dos ocasiones.

Minuto 82#León 5-2 #Veracruz



Así fue como Elías Hernández anotaba su primer gol de la noche y cuarto para La Fiera #LigaMX pic.twitter.com/N0wSpxNo1g — La Doce (@LaDoce) October 29, 2017



“Sabemos que esto es de todos, que todos ponemos nuestro granito de arena, de una u otra forma cada quien aporta y yo contento de hacerlo así. Mauro (Boselli) también está como líder de goleo y haciendo cosas importantes que le vienen bien al grupo”, aseguró.





“Éste era un resultado que el equipo necesitaba, nos vamos contentos, a un pasito de la Liguilla y tratando de cerrar de la mejor forma. Hay que seguir de la misma forma, no podemos relajarnos, tenemos que ir a Tijuana a matar y tratando de buscar una mejor posición en la tabla”, concluyó Elías

Si Elías Hernández tiene alguna deuda luego de 10 años en Primera División, no es con La Fiera. Anoche, el michoacano se confirmó como uno de los elementos más importantes del conjunto felino al sumar no sólo ocho asistencias en el torneo, sino también seis goles.Esta situación sin duda eleva el ánimo del mediocampista esmeralda, sin embargo, no lo coloca aún en los cuernos de la luna, pues está consciente de que al igual que él, el equipo ha trabajado para conseguir estos resultados.Pese al 6-2, el equipo dirigido por Gustavo Díaz sabe que aún no asegura matemáticamente su presencia en la Liguilla, por lo que en el cierre de torneo debe existir todo menos exceso de confianza.