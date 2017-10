León golea y acaricia la Liguilla

Publicidad

La Fiera goleó 6 goles a 2 a los Tiburones Rojos del Veracruz y prácticamente aseguró un lugar en la fiesta grande.Este sábado León recibió a Veracruz en la jornada 15 del Apertura 2017 en un duelo que era importante para ambos equipos.León necesitaba volver a la senda del triunfo, pues ya tenía 3 partidos sin conocer la victoria.Por su parte, los Escualos se encuentran en graves problemas de descenso y necesitaban sumar puntos.El partido comenzó con un León al ataque y un Veracruz replegado en su propia cancha.Apenas comenzando el encuentro, Andrés 'El Rifle' Andrade anotó el primero para el León tras un gran pase de tres dedos de Elías Hernández.Minutos después, al 14' Mauro Boselli amplió la ventaja de la Fiera al anotar por la vía penal.Veracruz respondió también por un penal marcado cerca de finalizar el primer tiempo.Sin embargo, ya en el segundo tiempo Boselli volvió a marcar de nueva cuenta gracias a otro penal marcado a favor de los Verdes.Verecruz no se quedó con los brazos cruzados y en un tiro de esquina, descontó para poner el marcador 3-2.El cuadro rojo buscó el empate, pero un golazo de Elías sentenció el partido cerca del minuto 68'El quinto gol fue obra nuevamente del 'Patrullero'. Elías venció en un mano a mano a 'Melitón' Hernández.La 'cereza en el pastel' fue obra Juan Cornejo, quien metió el sexto gol para los Esmeraldas.El partido se retraso un poco, ya que una plaga de tijerillas invadió algunas partes del Estadio, en especial, las bancas de ambos equipos.Con esta victoria, León llega a 26 puntos en el torneo, asegurando virtualmente su calificación a la Liguilla.La alta tensión por conseguir puntos para calificar o en su caso obtener una bocanada de oxígeno en el tema porcentual, será el principal tema este sábado en el estadio Nou Camp.La Fiera recibe a los Tiburones Rojos por la fecha 15 del Apertura 2017.“Es difícil el cierre de torneo, pero hay que demostrar toda la jerarquía el día sábado para lograr la calificación”, dijo el entrenador Gustavo Díaz, previo al partido ante Veracruz.Fue Fernando Navarro, uno de los pupilos más confiables del ‘Chavo’, quien respaldó las declaraciones de su entrenador.“Ya estamos pensando en Veracruz, ganando sino estamos calificados, estaremos muy cerca, por eso es una final para nosotros, queremos ganar desde ya, para al final no estar esperando resultados, ni sufriendo la última jornada”, sentenció el lateral derecho de la Fiera, que pinta para saltar como titular ante los Tiburones Rojos.Una victoria, dejaría al León con 26 unidades en el Apertura 2017 y a un punto de conseguir matemáticamente su pase a la liguilla.La otra cara de la moneda, la vive el Veracruz, que está más preocupado por salir del fondo de la tabla porcentual, que de ser un equipo protagonista en el torneo.“Hay que rescatar los puntos necesarios para no bajar en el tema porcentual”, djio Diego Chávez, jugador que recién fue debutado por el nuevo DT de Veracruz, José Saturnino Cardozo. “Aunque la liguilla se ve muy lejana, no le perdemos la esperanza”.Al tiempo, el defensor Richard Ruiz, destacó que, “tenemos la misión de salir a ganar en León. Si están cansados, hay que aprovechar físicamente para matarlos”.En este torneo, la Fiera ha tenido buenos resultados cuando enfrenta a rivales que pelean por el no descenso. Si bien perdió con el Atlas en la jornada inaugural, tuvo una seguidilla de triunfos ante Puebla, Querétaro y Lobos BUAP.En cambio, los Tiburones Rojos, solo han podido ganar un juego en siete visitas dentro del torneo.