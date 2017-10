Bares ahuyentan familias de la Madero

Publicidad



“Ya se acabó lo que era vivir en el Centro… podía uno vivir en paz, muy tranquilo y seguro todo, pero ahorita ya es todo un despapaye, mire cómo tienen la pared toda carcomida, toda manchada”, dijo.



“Hemos visto de todo, es increíble la cantidad de cosas que nos encontramos cuando abrimos, vomitadas, basura, preservativos, de todo (...) ya hemos pedido que pasen las hidrolimpiadoras, ya por lo menos una vez al mes, porque ve como dejan la calle”, comenta un comerciante de la calle más céntrica de León.



“Antes quedaba peor, antes vaciaban todas las bolsas de la basura, los pepenadores eran los que vaciaban todas las bolsas, dejaban un tiradero, se miraba todo bien mal. (…) Ahorita ya los antros sacan sus bolsas, y pasan unos más temprano a recogerlas, por eso ya sólo nosotras recogemos lo que se queda, lo que tiran, pero ya no queda como antes”.



“Yo cuando vi como empezaban dije ‘vámonos’, aquí ya no se va a poder vivir con el ruido, y todo, todo (…) están emigrando muchos, aquí por ejemplo ya casi no hay casas; la de enfrente ya la rentaron o vendieron la semana pasada”, agregó un comerciante.



“Toda la noche se oye ruido, toda. Se escucha la música, y luego unos gritos, pero toda la noche. .. Ya nada podemos hacer, cada vez están abriendo más”, dijo un vecino de la zona.



“Ya mejor no meto el carro (…) Yo lo ocupo durante todo el día para llevar pedidos, ver clientes, y si lo meto a la cochera, ya después no me dejan salir (…) una vez venía llegando ya tarde y ya hasta estaba un “viene viene”, y pues oye, si es mi cochera”, dijo otro comerciante de la calle Madero.



En la actualidad es muy díficilmente habitable, afirma González Leal, “no sé quien pueda vivir en una calle donde uno no se pueda estacionar o dormir en paz”.



Pero, “transformar toda una zona en lugares de consumo de bebidas embriagantes, que crecen en una forma que se vuelven incontrolables, por la cantidad gigantesca, y porque claro, para que exista todo eso debe haber muchos estacionamientos, y para que haya muchos estacionamientos necesitan haber muchos baldíos, y para que haya muchos baldíos necesitan tirar las fincas”.

Cada fin de semana, Carmen aprovecha para planchar hasta que termina la fiesta a las 3.30 de la mañana.En las mañanas barre condones, vasos, botellas y con agua y jabón lava orines y cosas peores que dejan los trasnochados.“La otra vez vino un muchacho y me dijo que si se podía hacer, yo le dije que si allí decía baño público lo hiciera, total que venía todo borracho y se orinó en la pared, también otra vez estaba allí una muchacha haciéndose en la banqueta, y hasta el ‘viene, viene’ le dijo que no fuera cochina, que pensara en nosotros, pero ni caso hizo”.am recorrió la calle Francisco I. Madero un sábado en la mañana. Había basura en todas partes.En las paredes las marcas de orines y vómitos y en algunos rincones excremento y condones. Lo que fue la Calle del Sol Divino huele mal a las 7 de la mañana.Personal de Aseo Público informó que inicia sus labores de limpieza en la Madero a las 7 de la mañana.“Barremos y quitamos lo más que se pueda, luego tenemos que traer agua para quitar todo lo de los contenedores y lo que se queda, luego ya se llenan todas los botes, y me toca esperar que pasen los camiones para vaciarlos”, dijo una de las empleadas de Aseo Público.Hace un mes, su labor es menos pesada porque comenzó a pasar un camión a recolectar la basura que durante la madrugada sacan los bares.Hay clientes de la Madero que se divierten en las calles; arrojan basura a las ventanas de las casas, dañan los medidores de luz y se columpian en los árboles.“Te dejan mucha basura, vasos desechables, los ponen adentro de las rejas, una vez me rompieron la palanquita del medidor del agua y rompieron una rama porque se columpian o no sé”, comenta una vecina de la “Ruta de las Cantinas”, Teresa Cervantes.Así dominaba la tranquilidad en la calle Madero en 1967, muy distinto al día de hoy donde la constante es el ruido y el bullicio. Foto: Archivo de J. Ramón Malacara (Izquierda) / Omar G. Ramírez (Derecha)., cada vez son más las familias que venden o rentan su casa.Un vecino de la misma calle, Juan Manuel Becerra, de plano está resignado a vivir en la misma casa, “Sí hay mucho ruido, en las mañanas hay un regadero por toda la Madero, hay mucha, mucha basura, y pues hay mucho desorden. Gracias a Dios no nos ha pasado nada, pero ya preferimos no salir”.Según la norma bajo la cual se rige Fiscalización, los bares y restaurantes deben cerrar a las tres de la mañana sin embargo, vecinos de la zona aseguran que la fiesta se prolonga.Este año,, la mayoría por vender alcohol fuera de horario, permitir a sus clientes sacar las bebidas del establecimiento y vender a menores de edad.Hay bares que funcionan sin permiso de venta de bebidas embriagantes y lo hace a puerta cerrada. Fiscalización ha clausurado tres antros, el más reciente hace una semana porque vendía alcohol a menores.Del ruido estridente, Gestión Ambiental informa que hay operativos permanentes en la zona para que no supere los decibeles permitidos. Ha infraccionado 25 bares y clausuró 11 fuentes eléctricas, este año.La norma dice que durante el día hasta las 10 de la noche pueden llegar a los 55 decibeles y después deben limitarse a 50 decibles y hasta las 6 de la mañana.Un vecino no cree en el control de Fiscalización, “el ruido está terrible, ha venido Gestión Ambiental, pero en realidad no ha pasado nada, y allá atrás se escucha todavía más, y es que dónde me duermo es exactamente dónde se escucha más porque no tienen techado ni nada”.El estacionamiento de vehículos es otro dolor de cabeza para las familias de la Madero aunque está prohibido en casi todas las cuadras. Los trasnochados tapan las escasas cocheras que aún se utilizan.“Ojalá que no transformen todo el centro en antros porque entonces sí, todos los que vivimos aquí, quién sabe a dónde iremos a parar”, consideróEl historiador y notario público, comentó que abrir antros, “me parece que no es el camino adecuado para rescatar una zona histórica porque para que se rescate una zona tiene que ser una zona habitable, una zona confortable para los vecinos y desde luego que algunos centros recreativos es sano que los haya”.En 1925, la primera cuadra de la Madero. /Archivo de J. Ramón MalacaraLa callefue una de las principales de la ciudad alAl igual que otras calles trazadas desde la fundación de la ciudad, como laEn la actual esquina de Madero y Hermanos Aldama (Emiliano Zapata), en años de la Revolución se encontraba el periódico “El Obrero” de don Jesús Rodríguez, quien en 1914 publicó queera un revolucionario sin bandera, publicación que al general al grado de tomar venganza el primero de agosto del mismo año.Pascual Orozco.Acompañado de sus tropas, Pascual Orozco quemó y saqueó gran parte de la ciudad, dejada a la merced del personaje tras ser abandonada por la entonces autoridad política, Carrera Torres.Enterado de que las tropas de Orozco eran menores de lo que creía, Carrera Torres regresó un día después e hizo huir al revolucionario.Aunque Pascual Orozco logró escapar, el saqueo no quedó del todo impune al fusilar el tres de agosto a su mariscal de campo,, en lo que hoy es la plaza de los fundadores.Las construcciones, tanto de estilo francés como de español, poco a poco se desocuparon por sus dueños originales en los años 60’s.Con la creación delsurgieron nuevos polos de desarrollo. Descendientes de familias de la Madero se mudaron a zonas como Bellavista, León Moderno y Jardínes del Moral.Al dejar casas vacías, llegaron familias sin arraigo a la ciudad y los cambios en las construcciones fueron constantes.Información del historiador y notario público de León, Mariano González Leal.