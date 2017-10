MÁS DENUNCIAS

Publicidad

El que no arrancará con buenas noticias la próxima semana es el aspirante panista a la gubernatura del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ya que una denuncia más se acumulará contra él, pero ahora ante la Procuraduría General de la República.Esta denuncia correrá a cuenta de los dirigentes de Morena, partido que encabeza Ernesto Prieto Gallardo y que no quita el dedo del renglón contra el suspirante a la candidatura.Este fin de semana su representante legal, Alma Alcaraz Hernández, terminará de integrar el expediente de más de 500 hojas que presentarán ante la autoridad federal.Adelantan que la denuncia va por la movilización que panistas y funcionarios realizaron en Celaya para promover con recursos públicos la imagen de Rodríguez Vallejo, ex secretario de Desarrollo Social y Humano. Espere noticias.Hace ya una semana que el Gobierno del Estado envió la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados contra la diputada Bárbara Botello Santibáñez. Fue el martes 16 cuando trascendió dicha solicitud y hasta los panistas organizaron rueda de prensa para dar a conocer la noticia.La solicitud la realizó la Procuraduría General de Justicia del Estado, para poder continuar con la investigación que señala como probable responsable a la ex alcaldesa de León por el delito de peculado. Si ella sigue con el fuero nada pueden hacer.Alfredo Ling Altamirano, presidente del PAN y el dirigente estatal Humberto Andrade Quesada señalaron que si quisieran en la Cámara de Diputados, el tema se desahogaría en cuestión de días, por supuesto esto solo será posible si existe la voluntad política de los diputados.Esta semana que termina casi se cumple ese deseo de los panistas, porque se les informó a algunos diputados federales que la solicitud seguiría su proceso y entraría el jueves 26 de octubre a la Sección Instructora que está conformada por cuatro diputados, dos del PRI, uno del PAN y otro del PRD.Pero después se les informó que no sería así, ahora la convocatoria es para el lunes 30 de octubre, se espera que ahora sí le den entrada a este asunto.No hay que perder de vista que el presidente de la sección instructora es un priista y además Guanajuatense, el diputado Ricardo Ramírez Nieto. A ver qué postura toma respecto de la solicitud.Las “apuestas” en la cámara de diputados sobre todo de los que representan a Guanajuato en la bancada azul es que se alargue el proceso para Botello Santibáñez, que incluso se lleven hasta 10 meses que es lo que le resta de actividades a la legislatura.Pero aunque dieran largas en la Cámara de Diputados, no hay problema porque a la solicitud de desafuero le quedan un buen rato de vigencia, de acuerdo a la ley preescribiría en 2019. No se salva, lo que falta por ver es si esta solicitud afecta o no las intenciones electorales de la diputada federal Barbara Botello de ser la candidata del PRI a la gubernatura en el 2018.La militancia priista sigue a la espera de que se haga oficial la convocatoria para la reunión del Consejo Político Estatal, todo indica que será a más tardar el miércoles cuando los integrantes se reúnan para definir el método de elección de sus candidatos.*CandidaturasEn esta reunión a la que deberá convocar el dirigente estatal, Santiago García también se prevé que se defina qué candidaturas de distritos y Ayuntamientos estarán encabezadas por mujeres.Siete meses después de que salió a la luz pública la acusación de acoso sexual contra el ex director general de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo del Estado, ayer el procurador de los Derechos Humanos (PDHG), José Raúl Montero de Alba confirmó que la denunciante tenía razón.Pero en las recomendaciones que hace la PDHG dos detalles llaman la atención, el primero de ellos es el exhorto que realiza a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para que cuanto antes concluya el procedimiento administrativo contra el funcionario señalado.Con esta recomendación, la Procuraduría de los Derechos Humanos pone en jaque a la Secretaría de Transparencia que encabeza Isabel Tinoco, pues quedaría muy mal parada si minimiza el asunto y determina como en casos anteriores sanciones que dan risa y desmotivan la posibilidad de denunciar a los funcionarios que no hacen bien su trabajo.Para muestra el caso más el reciente es el del propio secretario de Turismo Fernando Olivera Rocha, quien tenía una queja por falsificar firmas y la sanción que determinó la Secretaría de Transparencia fue suspenderlo tres días y pegados a un puente.Y precisamente es la responsabilidad del secretario de Turismo el otro punto que llama la atención en las recomendaciones emitidas ayer por la PDHG, pues prácticamente lo exonera de toda responsabilidad, ya le ahorró el trabajo a la Secretaría de Transparencia que no tendrá por preocuparse por imponerle otra sanción, al menos por este caso.Ayer se reunió en Silao el Grupo de Coordinación Guanajuato, que encabeza el gobernador Miguel Márquez y el acuerdo principal fue el de mantener las acciones de vigilancia para inhibir el traslado ilegal de hidrocarburos.*AsistentesParticiparon el General de División Estado Mayor y Comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos; el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendin y el procurador de Justicia Carlos Zamarripa Aguirre.También estuvieron presentes el coordinador Estatal de la Policía Federal, comisario Miguel Ángel Simental y el delegado Estatal de la PGR, Rafael González Cervantes, tras la reunión se informó que se reforzará la verificación para que no circulen en el estado unidades que no acrediten con documento fiscal la propiedad de cualquier tipo de combustible.El Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez viajó el jueves pasado a la Ciudad de México para asistir al XV Aniversario de Banco Azteca, evento que encabezó el presidente de la República Enrique Peña Nieto.El festejo se realizó en Campo Marte y asistieron también otros gobernadores y secretarios de estado, como el titular de Hacienda, Antonio Meade Kuribreña.