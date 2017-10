El Frente en Guanajuato

Publicidad

Las encuestas electorales han tomado relevancia en los últimos 10 años, por lo que los sondeos de opinión son importantes para los ciudadanos (aunque no definen su voto), para los medios de comunicación y desde luego, para los partidos políticos. Así como los “comentócratas” (calificativo que nos dan a quienes, a través de editoriales, foros, conferencias, docencia, investigación, etc,), los “encuestólogos”, -como nos nombran a quienes realizamos encuestas- tenemos también un rol en los procesos electorales pues buscamos medir la realidad y retratarla.Las encuestas no sirven para pronosticar resultados, pues, aunque la estadística es la base de la probabilidad, solo se puede hacer en un cierto momento, una estimación con niveles de confianza y dar datos “duros” de la opinión de la gente. Lo que es clave, eso sí, es la “modelación”, esto es, la capacidad de considerar las variables relevantes del fenómeno social de las elecciones.El proceso electoral para el 2018 ya está en marcha. El Frente Ciudadano por México es una alianza política que se puede convertir en una alianza electoral en poco tiempo. Cuestionada por numerosos actores de la vida política del País por tratarse de partidos con ideologías contrarias: por la izquierda el PRD, en el centro Movimiento Ciudadano y por la derecha el PAN y, es al día de hoy, una oferta política interesante en el contexto nacional.Se considera que el padre intelectual de la idea del Frente es Ricardo Anaya, el presidente del PAN, teniendo a su lado a un partido de izquierda en declive en sus preferencias electorales como el PRD y por otro a un partido emergente de centro izquierda como Movimiento Ciudadano. Pero veamos los números con la premisa de que la suma de votos de esos partidos en contiendas electorales anteriores no ha sido la resultante de la alianza de ellos. ¿Por qué? En la historia reciente de México, los partidos tienen un “voto duro” que se suma a las preferencias por el “candidata(o)”. Es decir, la suma de las preferencias del PAN, del PRD y de MC no sería necesariamente la suma de votos para el Frente.Pero lo interesante del asunto es que, en un contexto de polarizaciones; es decir, de “tercios” de votación, el Frente Ciudadano por México aglutinará al voto que desprecia la corrupción del PRI y que ve con miedo el populismo de López Obrador y Morena. Ése es el perfil de votante del Frente. ¿Por qué el interés de medir Guanajuato si solo somos el 8% del padrón electoral? Porque Guanajuato es el estado más panista de México y en León su capital económica, está la concentración de distritos electorales más panistas. Por eso medir si sube o baja en este estado panista la preferencia por el Frente Ciudadano por México, así como sondear el antes y el después de la salida de Margarita Zavala del PAN.Con Investigaciones Meridiano quisimos sondear si en estas tierras del Bajío cambiaron las preferencias de voto en octubre comparadas con septiembre. Preguntamos así a 250 potenciales electores leoneses, para conocer su aceptación a las alianzas electorales y en particular al Frente Ciudadano. En septiembre observábamos que se había mantenido AMLO junto con Miguel Márquez como los dos aspirantes a la Presidencia con mayor nivel de conocimiento entre leoneses. Medíamos que sigue creciendo la preferencia por Morena para la Presidencia de la República (22%) contra 38% del PAN dejando atrás en 20% al PRI. Y a la pregunta de: “independientemente de por cuál partido vaya a votar, cuál partido cree que ganará las elecciones para Presidente de la República?” 30% de los leoneses consideraba al PAN, 24% a Morena y 18% al PRI. Pero al preguntar: “en el caso hipotético de las siguientes alianzas electorales, usted por cual votaría?”, la alianza PAN-PRD-MC (Frente Ciudadano por México), subía al 38%, Morena-PT subía solo al 27% y el PRI-PVEM-PANAL quedaba en el tercer lugar con el 23%. Para octubre la preferencia por el Frente creció de 38% a 40%, el PRI sube de 20% al 22%, Morena sube de 22% al 26% y los independientes suben al 6%, pues los indecisos comienzan a tomar preferencias.Esta medición SIN CANDIDATO es interesante, pues en el Bajío, un partido “neutro” como MC y otro con “antipatías” con el PRD, suman preferencias para el Frente si se enfrentan a Morena quien acumula todavía más antipatías en el Bajío. Algunas conclusiones del sondeo: el voto del panista será por el partido y le afecta poco la salida de Margarita Zavala pues la preferencia en conjunto por los independientes subió poco. Aquí lo interesante es que el candidato(a) del Frente si bien es importante, es fundamental para los votantes para definir su voto. Se espera un porcentaje alto de votantes adultos y los jóvenes mantienen todavía sin definir su voto y la decisión de votar o no.Este próximo martes 31 de octubre a las 6 de la tarde en el Hotel CourtYard del Poliforum a las 6 de la tarde, expondré las metodologías utilizadas en las encuestas y de paso, dar a conocer los sondeos de opinión para Presidente de la República, Gobernador y Alcalde de este terruño querido que es León.José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano