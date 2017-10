El regalo de 700 mmdd de Trump a extranjeros acaudalados

Publicidad

¿Por qué Donald Trump está planeando regalar a extranjeros 700 mil millones de dólares -700. Mil. Millones. De dólares- sin algún compromiso? Es probable que no supieran que lo estaba planeando. De hecho, es muy probable que ni él mismo tenga idea de que lo está planeando. Sin embargo, evidentemente es una consecuencia predecible de la “reforma” fiscal que están intentando aprobar él y sus aliados del congreso.Algunos detalles del plan tributario de Trump siguen en el aire. Por ejemplo, no sabemos qué tanto se castigará a los contribuyentes de la clase media-alta: ¿perderán sus deducciones de los impuestos estatales y locales, algunas de las deducciones en las cuentas de su jubilación o algo más? No obstante, el núcleo del plan claramente es una enorme reducción de impuestos a las ganancias corporativas, las cuales se estiman en dos billones de dólares en la próxima década, según la organización apartidista Tax Policy Center.Ahora bien, la administración asegura que todas estas reducciones pasarán a las manos de los trabajadores en la forma de salarios más altos. De hecho, insiste en que el alza de los sueldos que generarán las reducciones tributarias será varias veces mayor que la pérdida de ingresos.Hay muy pocos analistas independientes que crean esto. En realidad, ni siquiera la administración lo cree. Hace poco, Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, advirtió que las acciones caerían si el congreso no aprueba las reducciones tributarias. Sin embargo, ¿por qué caerían las acciones si todos los beneficios van a los salarios en vez de a los ingresos?Si sirve de algo, el argumento es el siguiente: reducir los impuestos corporativos llevaría capital extranjero a Estados Unidos, el cual aumentaría las inversiones, lo cual aumentaría la productividad, y esta productividad entonces se reflejaría en mejores salarios. Si esto les suena a una historia complicada e incierta, con varios eslabones débiles en la serie de acontecimientos que supuestamente terminan ayudando tanto a los trabajadores, es porque así es.En la realidad, hay muchas razones para no creer tanto en esta descripción de los sucesos, desde el hecho que una gran parte del ingreso corporativo que gravamos representa las ganancias de los monopolios —las cuales no tendrán competencia de afuera de Estados Unidos, incluso si hubiera una inundación de dinero extranjero— hasta el tamaño de la economía estadounidense, la cual no puede atraer mucho capital extranjero sin provocar que aumenten las tasas de interés en todo el mundo.Asimismo, para que la historia tenga algún sentido, debe tratarse de una a largo plazo. En el corto plazo, atraer dinero extranjero reduciendo los impuestos a las ganancias provocaría un fortalecimiento del dólar, lo cual ralentizaría el ritmo de las inversiones foráneas, pues los productos estadounidenses parecerían caros. Así que estamos hablando de un proceso que tardaría muchos años, si no es que décadas.¡Ah! Y tener un dólar más fuerte también implicaría déficits comerciales mucho mayores: una consecuencia de la reducción de impuestos que los republicanos, extrañamente, no han publicitado, a pesar de que sucedió lo mismo durante la presidencia de Reagan.Entonces, si somos realistas, los beneficios de reducir impuestos corporativos fluirían de forma abrumadora a las ganancias después de impuestos, en vez de a los salarios, en especial durante los primeros años y es probable que durante décadas o más. Y esto, a su vez, significa que los principales beneficiarios serían los accionistas, no los trabajadores.¿Y quiénes son exactamente los accionistas? Pueden adivinar parte de la respuesta: estamos hablando en esencia de los muy pudientes. Aun si contamos las participaciones indirectas en las cuentas de jubilación y fondos mutuos, el 10% de los residentes más ricos en Estados Unidos responde por casi el 80% de las acciones propiedad de los estadounidenses, y el 1% de los más ricos posee casi el 40%. Así que estamos hablando, como siempre sucede cuando se trata de los planes de los republicanos, de una reducción de impuestos muy inclinada hacia los más acaudalados.Sin embargo, esa tampoco es toda la historia… se pone peor.La promoción entera del plan tributario de Trump se basa en la certeza de que todo es diferente porque ahora somos parte de un mercado financiero global. La verdad es que esto hace menos diferencia de lo que muchos se imaginan.No obstante, hay una verdad: en estos días hay mucha inversión transfronteriza. En particular, como lo hace notar Steven M. Rosenthal del Tax Policy Center —en un artículo que me pareció revelador—, cerca del 35% de las acciones estadounidenses son propiedad de extranjeros, el triple del nivel que hubo durante los años de Reagan.Esto quiere decir que casi el 35% de una reducción tributaria que propone una administración que usa con orgullo la consigna “Estados Unidos primero” —700 mil millones de dólares en las próximas décadas— ni siquiera llegaría a los estadounidenses. En cambio, sería como dinero caído del cielo para los extranjeros ricos, quienes probablemente ganarían mucho más que los trabajadores estadounidenses si hay una reducción de los impuestos. Ah, entonces toda esa palabrería respecto de que los aliados no pagan lo “justo” suena medio estúpida, ¿no creen?Mientras tanto, el resultado sería un enorme hueco en el presupuesto, el cual los republicanos intentarán cerrar a costa de los pobres y la clase media. El acuerdo presupuestario que aprobaron la semana pasada el congreso y el senado exigía reducciones de un billón de dólares en Medicaid y casi medio billón de dólares en Medicare. La resolución no tiene la fuerza de una ley, pero es un indicador muy claro de qué sigue si se aprueban las grandes reducciones tributarias.Ahora bien, sería muy exagerado decir que Trump y sus aliados quieren retirar la atención médica de millones de personas principalmente para hacer un regalo de 700 mil millones de dólares a los extranjeros. Sin embargo, no importa cómo suene, también es la verdad al pie de la letra.