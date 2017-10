Lo superfluo, esa cosa tan necesaria

Publicidad

El título de esta columna originalmente en francés; “Le superflu, chose très necessaire”, es una frase de Voltaire que no se refiere exclusivamente al gusto que este personaje tenía por el lujo, la buena mesa y el buen vivir, sino también y fundamentalmente al placer intelectual y espiritual de los seres humanos.La obra y amplia correspondencia -sobre absolutamente todos los temas de su época- de Voltaire, exhibe su pasión por todas las actividades del espíritu humano: científicas, filosóficas, artísticas y humanísticas. Dos ejemplos de esto deliciosamente narrados por Jean Orieux en su biografía de Voltaire son: La publicación del libro “Elements de la Philosophie de Newton” de 1738, libro que se convirtió en el verdadero vulgarizador del pensamiento newtoniano y que le abrió a este las puertas del mundo científico europeo del siglo XVIII.El segundo ejemplo es la descripción de la pasión de Voltaire por el teatro; él escribía muchas de las obras que presentaba en su teatro privado en Cirey y posteriormente en Ferney, las representaba como actor y también como espectador en un frenesí lleno de ímpetu, arrebato y pasión francamente inimaginable.A diferencia de los demás animales del planeta que transitan meramente satisfaciendo sus necesidades biológicas de alimentación y reproducción, los seres humanos adicionalmente realizamos otras funciones que son eminentemente humanas.El arte, la filosofía, la ciencia, la matemática, la literatura, la música, la pintura, la ópera y la escultura, entre otras, son expresiones espirituales netamente humanas. Para algunos esto meramente significa que estas expresiones podrían simplemente no existir y los seres humanos seguirían sobreviviendo en este planeta como el resto de los animales. Sin embargo, estas manifestaciones espirituales existen y es en ellas donde se manifiesta con máxima pureza el ser humano.En el “Otro poema de los dones” Jorge Luis Borges da gracias; “A la razón, que no cesará de soñar con un plano del laberinto”. Una parte de esa racionalidad es el esfuerzo humano por dar una descripción precisa que explique cómo funciona el universo. Esa explicación -resultado de la racionalidad humana- es sin duda “el plano del laberinto” del que habla Borges. Galileo, Newton, Maxwell, Einstein y otros, han dibujado maravillosos fragmentos -o páginas completas- de ese plano del laberinto-universo del que habla Borges, quien con prudencia presume que será por siempre un sueño y por tanto inalcanzable. Sin embargo como expresión de la espiritualidad humana, el mismo asombro debe producirnos los versos de Virgilio, de Dante o de Goethe, así como los cuadros de Leonardo, Rembrandt o Van Gogh, y los conciertos y sinfonías de Bach, Mozart y Beethoven o los teoremas de Euclides, Euler o Goedel. Todos estos personajes han creado obras que tienen como características, armonía, belleza, permanencia y universalidad.Sin alguna duda las perplejidades filosóficas forman parte fundamental de esa espiritualidad humana, el esfuerzo por responder preguntas como: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar? Estas interrogantes pueden reunirse en una sola pregunta: ¿qué es el hombre?Los “Diálogos” de Platón, la “Critica de la Razón Pura” de Kant y el “Tractatus” de Wittgenstein, son ejemplos que intentan abordar algunas de esas preguntas. Son también máximas expresiones de la intelectualidad humana. A diferencia de los animales cuyas crías sobreviven a partir de la imitación de sus progenitores y del instinto natural, los humanos educamos a nuestros hijos procurando en el proceso educativo acercarlos a lo mejor, a lo más refinado, a lo más elevado, culto y selecto del espíritu humano.Innumerables estudios han mostrado que la realización y felicidad humana no dependen de los satisfactores materiales de lujo, sino de los satisfactores espirituales, sociales e intelectuales. Pero ¿cómo podría un niño disfrutar una sinfonía de Mozart, un cuadro de Van Gogh o un diálogo de Platón, si no procuramos acercarlo cotidianamente a estas expresiones espirituales? Vivir una vida sin disfrutar de lo superfluo, esa cosa tan necesaria, nos regresaría a la bestialidad.