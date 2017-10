Difiere López Santillana con percepción de Fox

Publicidad



“Es la opinión de una persona que ha tenido una acción relevante. Somos fieles creyentes partidarios de que esta nación debe construirse desde el municipio, estado y con ello contribuir al entorno nacional”, expresó López Santillana.



“Al final del día sabremos encontrar, más allá de nuestras diferencias, las coincidencias por el bien de México. Hemos sabido entender y leer cuáles son las necesidades del país”, aseguró.



“No podemos tomar acciones de pretender hacer algo legal que los estudios y los análisis científicos nos dice que van en contra de la salud. Si la sustancia es dañina, es ilegal, todo el que pretenda comercializarla, producirla, distribuirla y proponerla, está cayendo en un acto de ilegalidad”, determinó ayer el Presidente Municipal.



“El Gobierno está para ser que se respete el estado de derecho, no podemos caer en falso pragmatismo”, finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A pesar de las diferencias dentro de Acción Nacional, el alcaldedijo que hay grandes posibilidades para que el partido, independiente del candidato, gobierne de nuevo en Guanajuato y León en 2018.Añadió que los procesos que se llevarán en el Municipio y Estado abonarán al “gran proyecto nacional”.El Primer Edil defendió ayer a su partido tras la declaración del ex presidente, quien determinó este jueves que el PRI ganará las elecciones del próximo año y además manifestó su inclinación hacia José Antonio Meade Kuribreña, actual secretario de Hacienda.Vicente Fox lamentó la división que actualmente atraviesa elseñalando la alianza PAN-PRD como una oportunidad para el partido de derecha (PRI).Afortunadamente, dijo el Alcalde, hay diferencias dentro de Acción Nacional que permiten tomar decisiones en consenso, no autoritarias.“Algo que caracteriza al PAN es esa reflexión abierta, plural, diversa, que por momentos a la gente que está fuera le parecería discrepancias o divisiones, pero es parte del proceso para encontrar lo que mejor convenga al país”, finalizó.refirió el alcaldesobre el comentario del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada.El pasado jueves, durante su participación en la Asamblea Anual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el ex Mandatario propuso la legalización de la marihuana tanto para su uso medicinal como para el recreativo, así como la negociación con los cárteles, a manera de volverlos empresarios.“Debemos permitir y escuchar más los científicos, los doctores, los especialistas para que digan si aquellos aspectos, productos, que efectivamente puedan tener un uso medicinal, al igual que las medicinas, tienen su autorización y sean controlados”, añadió.Aquello que no contribuye al bienestar de las personas y de las familias, señaló, se debe asegurar que no lleguen a las calles.