Fallas geológicas arriesgan al Congreso

, y las cuales expertos no pueden confirmar si están activas, rodean y atraviesan el actual edificio del, cuyo costo fue de 784 millones de pesos.Se trata de las fallas deagrupadas en una zona conocida como el Conglomerado Guanajuato. De acuerdo con expertos, es probable que El Amparo pudiera atravesar o estar muy cerca del edificio que apenas tiene un año de haber sido ocupado por los 36 diputados locales.Para la edificación del edificio, elno realizó estudios geológicos del predio conocido como El Establo; a través de una solicitud de acceso a la información sólo se entregaron estudios topográficos y de mecánica de suelos. En este último, consta que en algunos niveles del terreno se detectaron diversos tipos de arcillas.Un ingeniero civil relacionado con el proyecto, detalló que este material tiene la característica de absorber agua o deshidratarse cuando no hay humedad y que provoca inestabilidad en un terreno, si no hay una buena compactación.Y reconoció que esto podría ser una de las razones de que el edificio, al menos en la zona del estacionamiento, presente graves filtraciones con tan poco tiempo de uso.Una fractura detectada en el Congreso del Estado el año pasado.Una investigación realizada por el geólogo Raúl Miranda Áviles, académico de la Universidad de Guanajuato, muestra gráficamente que en Marfil está situada la zona conocida como Conglomerado Guanajuato y sobre un mapa muestra la ubicación de las tres fallas citadas.El investigador del Centro de Geociencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel Francisco Nieto Samaniego, confirmó la existencia de estas fallas geológicas y aseguró que por lo menos tienen 40 millones de años de haberse formado.Sin embargo, en un trabajo de tesis, la geóloga Yolanda Graciela Gallaga Ortega les da una antigüedad de 20 millones de años.El geólogo de la UNAM fue entrevistado vía telefónica por am y señaló que hace algunos años realizó estudios relacionados con el fallamiento en esta zona, reconoció la existencia de la falla El Amparo y consideró poco probable que pudiera estar activa. No obstante, dijo que para poder tener certeza en relación a esto se tendrían que realizar estudios específicos.Otros dos geólogos de la Universidad de Guanajuato confirmaron la existencia de la falla El Amparo y su cercanía con el edificio y el acceso a la ciudad que fue construido hace varios años. Aunque ninguno de ellos quiso revelar su nombre, todos ellos coincidieron en que no se puede determinar si las fallas están activas, puesto que no hay estudios sobre ellas.Y es que la mayor parte de la literatura sobre los fallamientos en Guanajuato tiene que ver con la falla Veta Madre, que atraviesa toda la zona minera de Guanajuato y que incluso en algunos puntos intercepta las fallas de El Amparo y Aldana. Esto se debe a que es la única falla que tiene un valor económico, pues aún se extrae mineral de ella.La geóloga Gallaga Ortega definió la veta El Amparo como una falla estéril (que no tiene producción o no genera frutos de minerales) y la localizó con inicios en Marfil que se extienden atravesando parte de la ciudad hasta su intersección con la Veta Madre en la zona de Peñafiel. Además, describió que de la falla El Amparo se desprende una falla llamada San Clemente.am buscó confirmar si estas fallas presentan actividad o si por lo menos están identificadas en el Atlas de Riesgos del Estado que tiene lay se gestionó una entrevista con el titular del organismo, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no hubo respuesta.Las tempranas goteras en el área de estacionamiento.Los estudios de mecánica de suelos del Congreso local revelan que durante los análisis se detectó roca sólida, el Conglomerado Guanajuato del que habla el geólogo Raúl Miranda en su investigación, pero también se distintos tipos de arcilla.El estudio fue realizado por MACC, Laboratorio al Servicio de la Construcción.La arcilla, de acuerdo con especialistas, tiene la característica de que absorbe mucha agua cuando hay lluvia y el agua busca su cauce; esto explicaría los problemas de filtraciones en el estacionamiento del edificio y que se revolvieron con trabajos de impermeabilización.Debajo de la parte norte del edificio, pasa un túnel denominado Las Enredaderas, que pese a tener encima un edificio tres pisos y un sótano, presenta filtraciones, sobre todo en épocas de lluvias.En el estudio de mecánica de suelos de los accesos del edificio, que fue al que tuvo acceso am, la empresa recomendó colocar “arriba del terreno natural una capa subrasante, con un VRS mínimo igual a 20%, una de sub-base hidráulica con VRS mínimo de 50% y otra igual con un mínimo de 80%”.Esto significa añadir tres distintas capas de concreto hidrálicoLas filtraciones en el túnel de Enredaderas.A esta cimentación se le auguró una vida de 15 años y una confianza de 80%, según el mismo estudio.El 6 de mayo de 2016 se documentó que el edificio del Congreso tuvo un desplazamiento milimétrico porque no se colocaron muros y gaviones que se requerían desde un principio para evitar se moviera el inmueble.Esto no se realizó por insuficiencia presupuestal, aseguró entonces la gerente del proyecto, Alicia Sierra.Esta imagen muestra las fallas que atraviesan por la zona de Marfil.Además, se documentó gráficamente una grieta, que de acuerdo con la misma arquitecta, ocurrió por el paso de camiones de carga sobre la zona, la cual no estaba diseñada para sostener este peso. Entonces se informó que se realizaría un estudio de ingeniería para determinar riesgos por expertos de la Universidad de Guanajuato y de la UNAM.La gerente del proyecto negó también en aquella ocasión que hubiera problemas de compactación y que el movimiento del edificio fue porque no se construyeron a tiempo muros de gaviones.Aunque un ingeniero civil relacionado con el proyecto recordó que las arcillas tienden a resecarse cuando no hay agua y se contrae cuando no hay humedad, esto podría generar grietas o provocar inestabilidad.Llama la atención que en el lado norte del edificio, justo donde se ubica el estacionamiento subterráneo, se han generado grandes goteras, documentadas por am en septiembre pasado. Para estos mismo días el Legislativo realizaba trabajos de impermeabilización.El director general de Administración del Congreso local, Juan Caudillo Rodríguez, refirió que estos trabajos estaban planeados desde hace un año y que no había podido realizarse.El muro de gaviones, colocado a destiempo, según especialistas.