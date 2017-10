Ponen en duda acciones contra dengue

Publicidad



“No habíamos tenido tantos casos como este año. Este año tenemos un incremento exponencial de casos que se debe a que primero se adaptó el mosco, también a que tenemos muchos criaderos en las manchas urbanas, y al cambio climático que ha hecho que el mosco sobreviva a temperaturas donde antes no podía hacerlo y a la movilidad de la población”, señaló la funcionaria.



“Cuando el mosco pica a una persona enferma con dengue, adquiere el virus y luego lo transmite a otra persona”, explicó la funcionaria.



“No existe otro tratamiento en el mundo que no sea el paracetamol para controlar la fiebre, el dolor y diversos síntomas. No hay otro tratamiento, aunque hay personas que piensan que no se les da atención porque sólo se les da paracetamol”, subrayó.



“Una vez que una persona adquiere la enfermedad por el virus del dengue no se puede cortar el avance. La enfermedad va a tener su curso. El medicamento sólo nos sirve para aminorar las molestias, es necesario saber en qué momento inician las complicaciones para darle todo el medio de soporte en un hospital”, añadió Melchor Márquez.



“Una vez identificados los casos se controlan con vigilancia y capacitación en los pacientes y familias para evitar su propagación, pues el mosco se ha adaptado en la entidad”, señaló.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laniega que haya fracasado la campaña contra el mosco que transmite el dengue, a pesar de que este año se incrementó notablemente el número de casos.La responsable estatal de Epidemiología de la SSG, Fátima Melchor Márquez, reconoció que hace 10 años se tuvo el primer brote de dengue, pero conforme pasan los años se ha incrementado el número de víctimas, al grado de que se tienen este año 2 mil 378 casos confirmados ya.También dijo que el dengue, que ya está presente en 42 de los 46 municipios de la entidad, inicio con un brote aparecido en León, en el Barrio del Coecillo, y que lo introdujo una persona que venía de un estado costeño.A pesar de que en su momento se hizo un cerco sanitario en el domicilio de esta persona, el dengue se propagó rápidamente.Destacó que hay estados vecinos y costeros donde hay muchos casos de dengue y la movilidad de la población ha hecho que el virus llegue a la entidad.Melchor Márquez sostuvo que el mosco transmisor del dengue es muy “hogareño y difícil sacarlo de las casas, donde ha encontrado las condiciones ideales para su reproducción, como es agua limpia estancada por más de una semana, como son floreros, llantas, cacharros.“Le gustan las condiciones cálidas, pero sale por las mañanas muy temprano a alimentarse, a picar a las personas, lo mismo que por la tarde entre 7 y 9 de la noche”.Aseguró que el mosco no se reproduce en aguas sucias o que tengan corriente, como arroyos o presas donde hay peces, porque se comen las larvas.Reveló que un mosco puede depositar de 200 a 500 huevecillos hasta en una corcholata de refresco con agua limpia.La responsable del área epidemiológica asegura que todos los casos sospechosos son atendidos y se les da tratamiento médico.Advirtió que dar antibióticos u otro medicamento a un paciente con dengue es peligroso, porque puede llegar a tener complicaciones de salud.Laaseguró que eltiene para estudio 4 decesos que podrían estar relacionados con el dengue combinado con otra enfermedad. am publicó ayer que el Informe Semanal de Vigilancia Epimediológica de la Secretaría de Salud federal señaló que Guanajuato está a la cabeza del registro de defunciones por dengue en estudio, con 9 casos, y también en el número de casos por estado, con 2 mil 782.La Secretaría de Salud estatal señaló que del total de enfermos, hay 344 convalecientes y el resto ya se recuperó; 2 mil 582 casos han sido dengue simple que no requieren hospitalización.En cambio, 200 personas han presentado signos de alarma y quedaron bajo observación.Los casos que se estudian son el de un niño fallecido en Celaya, una mujer en un hospital privado en León, uno en el IMSS y otro más en la Secretaría de Salud.A través de su área de comunicación, la Secretaría de Salud reconoció que es preocupante el número de casos, pero que se toman acciones para frenarlos.