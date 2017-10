Los mejores maquillajes de catrina y catrín para Día de Muertos

Publicidad

La diversidad de disfraces es interminable dependiendo de tu creatividad y material disponible, es por eso que para quienes están listos para convertirse en la próximay ser el centro de atención, aquí te tenemos algunas ideas maravillosas para ti.Con este estilo impondrás moda, y además serás seguramente el alma de la fiesta. Los colores encendidos y destellantes en tu piel te harán lucir espectacular y resaltar entre la mayoría de las catrinas que estamos acostumbrados a ver. Anímate a probarlo.Si eres atrevida y quieres además lucir el color de la sensualidad en tu piel, este es el maquillaje ideal para ti. No dejes de probar la oscuridad con un toque de color y atrévete a resaltar con un tocado floral como accesorio.Catrina Calavera con Perlas¿Eres sencilla y quieres destacar entre la mayoría? Esta es tu opción ideal, además de sutil y sencilla de ejecutar, esta caracterización te dará un toque natural y suave ante la mayoría de los maquillajes de catrina. Intenta agregar estampado a tu vestuario o utilizar arreglos florales anexados y completa tu look.Para este look no sólo probarás un color novedoso en tu piel como catrina, además, podrás destacar con el uso de brillo y glitter en tu make up. Puedes hacer variaciones colorimétricas que realcen los contrastes de tu tonalidad de ojos y probar un sin fin de combinaciones.Con este look de catrín luce atrevido y sensual. Anímate a interpretar en tu piel el maquillaje que te hará parecer parte del elenco de la cantante y estar A Doc al día.Si lo tuyo es hacer alusión a México este es el maquillaje ideal para ti. Mantén la tradición con un estilo de maquillaje en blanco y negro base con un toque de color que resalta el folklore de nuestras tradiciones.¡Doblemente tradicional! Este maquillaje tiene para ti el catrín ideal mexicano, pues combina la técnica clásica de catrina y el toque folklórico que define toda una costumbre musical.Un estilo que tienes que probar si quieres verte varonil y utilizar la combinación básica: blanco y negro. ¿Te animas?