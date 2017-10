Fallan facturas de Uber

Publicidad



"Te informamos que el problema que estás experimentando está relacionado con un cuestión de nuestro nuevo sistema", le respondió Uber, también vía correo electrónico, después de que presentara otro reclamo.



"Perdón, pero a mí no me llegan las facturas desde hace tres semanas y me urgen, ¿qué hago?”, comentó @LaChatiGarcia al tuit publicado por la empresa, en el que asegura que ahora es más fácil el proceso.



"Tengo hasta hoy para reembolsar esos gastos, @Uber_MEX responde, tu nuevo sistema no sirve! (sic)", posteó el usuario @cciliam.



"En Uber estamos obsesionados con brindar el mejor servicio a nuestros usuarios. Por eso, reinventamos nuestros sistemas de facturación haciéndolo más rápido, más sencillo y accesible", destaca.

Debido adesde haceusuarioslos viajes que realizaron.Alicia Díaz, una de las afectadas, tiene facturas pendientes de los viajes que hizo desde el 13 de este mes, por lo que la empresa donde trabaja no le reembolsará el dinero gastado hasta que tenga los comprobantes.Díaz debe tramitar 10 facturas que suman alrededor de mil 200 pesos.Al pedir una solución, la compañía respondió vía correo electrónico que trabaja en mejorar el portal de facturación para agilizar la emisión de las notas.Sin embargo, hace dos días le informó que deberá esperar dos semanas más para recibir una solución.Rodolfo García, otro usuario de la plataforma, presentó su queja por las fallas y la empresa le envió un vídeo que explica cómo usar su sistema, pero no le sirvió pues le pedían datos que no aparecen en su perfil de usuario.En redes sociales otros clientes también exhibieron las deficiencias.En Twitter, @AmaliaPaniagua aseguró que la plataforma pide actualizar el nombre de usuario, pero el proceso se detiene, por lo cual es imposible obtener los comprobantes.Otros pidieron respuestas inmediatas.En la liga que comparte para poder facturar, la plataforma presume un cambio favorable en este proceso.