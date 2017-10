Atacan a policías y dejan amenazas

Publicidad



“Afortunadamente todo el equipo que traían los elementos, el chaleco balístico, las armas, alcanzaron a repeler la agresión, sin embargo sí hubo dos lesionados”, informó.



“Faltan algunas cámaras de carácter particular que se han ubicado para sacar alguna imagen de algo más preciso, también se estuvo buscando en hospitales no sólo de esta zona sino de los demás municipios, si ingresa alguna persona lesionada de aquellos sujetos, seguimos trabajando”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la zona centro de Irapuato fueron atacados un comandante de laSe encontraban en una gasolinera en elambos elementos respondieron a los balazos; sobrevivieron, aunque con heridas graves según lo que informó la Procuraduría de Justicia.Poco antes de las 1:40 de la madrugada de ayer Jorge Pérez, de 56 años y conocido mando de Seguridad Pública, estaba en el sitio referido con su escolta, de nombre Juan y de 34 años.Para disminuir el número de robos en las gasolineras policías debían dar rondines por esos lugares, quedarse un tiempo corto y regresar al patrullaje.Ayer las víctimas, asignadas al sector Centro Histórico, a la 1:55 de la madrugada se detuvieron en la gasolinera del cruce de Díaz Ordaz y 16 de Septiembre; trabajadores les invitaron un café, después uno por uno los policías fueron al baño y al regresar se quedaron de pie junto a la patrulla, fumando un cigarrillo.Una camioneta entró al establecimiento y se paró atrás del vehículo de Seguridad, bajaron cuatro hombresÉstos usaban chaleco antibalas, tomaron sus armas y respondieron al ataque; heridos, cayeron al suelo, y por radio pedían apoyo a sus compañeros.Los atacantes subieron a su vehículo y escaparon por las calles de la Zona Centro.Pocos minutos después llegaron policías en auxilio, al ver a los agentes heridos los subieron a la patrulla y los llevaron a un hospital.informó que el comandante Pérez tuvo heridas graves en la cabeza, cadera y brazo derecho; el agente Juan tuvo dos lesiones en el muslo izquierdo, y un rozón en el torso.Labusca a los responsables de disparar contra los policías mediante operativos en las calles y con la revisión de cámaras de seguridad municipales y privadas.El secretario de, informó que el oficial Pérez tiene 19 años en la corporación, su escolta, de nombre Juan, lleva ocho en servicio.Agregó que en la madrugada se implementó un operativo para buscar a los atacantes pero no se les localizó, por lo que esperan que las investigaciones de la Procuraduría de Justicia aporten datos para conseguir ese objetivo.El Secretario comentó que iniciaron una investigación interna para deslindar responsabilidades, ya que hasta anoche no tenían conocimiento de si los elementos habían recibido alguna amenaza.Tres hieleras de unicel que contenían cabezas de cerdo fueron abandonadas en diferentes puntos de Irapuato, uno de ellos frente a la Presidencia Municipal.A las 11:20 de la mañana personas que esperaban el camión en la avenida Revolución, frente a la Presidencia y la Plaza de los Fundadores, reportaron que hombres armados que llegaron en una camioneta dejaron una hielera cerrada con cinta, y bajo ella una cartulina con mensaje.Policías llegaron a la tercera parada de camión más concurrida de la ciudad, la acordonaron y la resguardaron; ahí se encontraban la caja de unicel y la cartulina.Tres minutos después el segundo reporte llegó a Emergencias, esta vez sobre que en la calle Pablo Sidar de la colonia Rodríguez se encontraba una hielera encintada, además de una cartulina.La Central de Emergencias recibió al mismo tiempo el tercer reporte, la otra hielera se encontraba en la esquina de la calle Pedro Martinez Vázquez y el bulevar Díaz Ordaz, frente a las Oficinas de Gobierno del Estado donde se encuentran cámaras de Escudo.Esta hielera estaba envuelta en una cartulina anaranjada.Luego de que se localizaran las tres hieleras comenzó a hablarse de que éstas contenían cabezas humanas, para evitar que la población se inquietara por esta noticia se agilizó el traslado de las cajas al Servicio Médico Forense.Ahí fueron abiertas y se descubrió que los restos no eran humanos, sino que se trataba de cabezas de cerdo.Agentes de la Policía Municipal, Ministerial, Estatal y Federal montaron un fuerte operativo para resguardar el municipio.