Ordena Derechos Humanos abrir rejas

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) ordenó a la colonia Álamos Oriente, en Celaya, abrir las rejas colocadas en sus calles.Por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano de Celaya, el comité de colonos recibió un escrito por parte del órgano estatal que demanda abrir el paso.El titular de la dependencia, Gustavo Báez Vega, explicó en qué consisten las recomendaciones.“Es una medida cautelar donde Derechos Humanos da recomendaciones, y fue encaminada a que permanecieran abiertas y que no prohibieran el paso”.“Hablan de dos calles nada más. Eso en ningún momento (se retirarán) no te lo puedo decir, porque depende de las situaciones legales”.El funcionario también dijo que la dependencia que encabeza realizó una encuesta de aceptación en la colonia.Agregó que vecinos que antes apoyaban la colocación de rejas, ahora la rechazan.Señaló que al menos una tercera parte de los colonos del fraccionamiento no quieren que haya rejas en las calles de Álamos Oriente.“Todos los vecinos estaban de acuerdo, y hoy en día muchos ya no están de acuerdo y entonces ya empieza la problemática, hemos verificado a través de encuestas y hay calles donde sí están de acuerdo.“Hicimos encuestas. Estamos hablando de un promedio de una tercera parte (que rechazan las rejas), pero muchos de esa tercera parte en un inicio firmaron y estaban de acuerdo”, dijo el director.En varias colonias, vecinos han determinado colocar rejas como medida de protección a su patrimonio ante los robos a casa habitación.Casi 180 calles están enrejadas en Celaya, en colonias como Arboledas, Alameda, Álamos, Jardines de Celaya y La Misión.Aunque el Municipio ha intentado retirar varias, en ocasiones los vecinos lo han impedido.Tramitan 35 colonias de León cierreHace tres meses, por seguridad, comités de vecinos solicitaron cerrar los accesos a sus casas con rejas, plumas y casetas de vigilancia; cosa que de momento no es del todo aprobada por ese Municipio.Vecinos de tres fraccionamientos lograron que Desarrollo Urbano les diera permiso para cerrar y controlar los accesos a sus calles y 33 colonias más esperan el visto bueno de la dependencia para hacer lo mismo.