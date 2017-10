Los desposeídos

“Cuando nací, ya todo tenía dueño.” Anónimo.

Por un momento imagine que es nativo de la comunidad de Capulines, ubicada al noreste de Celaya, pasando San Juan de la Vega y Galvanes. Imagine también que Ud. nace de una familia pobre, mamá, papá y cuatro hijos, familia que con trabajos ha construido una vivienda de mampostería con techos de lámina en un terrenito heredado por los abuelos y que por ser pobres, para sobrevivir y ayudar en casa tuvo Ud. que recoger leña y trabajar en tierra ajena desde los 12 años (su familia no tiene propiedades), por lo que obviamente, solo tiene primaria y con suerte (por ley) secundaria… ¿Cual es su futuro?​Repasaba hace unos días un video de Polan Lacki, agrónomo y educador brasileño, quién evaluaba las posibilidades de vivir en un mundo más justo y estas eran de cero. No hay manera que por humanidad cambiemos el modelo neoliberal que beneficia a pocos y lesiona a millones ¡Incluido el planeta! que es depredado para mantener un modelo inviable de consumo al infinito, modelo que permite hoy y ya por no mucho tiempo (nos estamos autodestruyendo), que las grandes corporaciones y pocos elegidos concentren las riquezas del mundo…¡Bien!, si el modelo, cuando menos por un rato no va a cambiar, ¿cómo puede hacerle un agricultor latinoamericano (México incluido, con honrosas excepciones), para competir en maíz, cuando tienen de tres a cuatro toneladas por Ha., en tanto los países de primer mundo tienen arriba de 15 Tons./Ha.?; ¿y cómo le va a hacer si de frijol tiene 900 kilos de producción por Ha. cuando en los países líderes tienen cerca de tres toneladas/Ha.? Y lo mismo con lácteos, Latinoamérica tiene un promedio de 4 litros/día por vaca, en tanto USA y Europa tienen más de veinte y hasta treinta. La propuesta del maestro Lacki es educar ¡Sí!, educar a nuestros agricultores para que sean competitivos con técnicas y prácticas de producción agropecuaria de primer mundo;… en parte coincido, pero… ¡Malditos peros!, pero resulta que si vives en Capulines, ir al bachillerato a San Juan de La Vega te cuesta $16.00 pesos de transporte y el último camión regresa a Capulines a las cuatro de la tarde, por lo que tienes que estudiar en la mañana y no puedes trabajar, y si eres pobre ¡Pues te jodiste!... Pero supongamos que eres afortunado y puedes ir a estudiar con grandes sacrificios de tu familia. Pues resulta que después de 6 años de primaria, 3 de secundaria y 3 de bachillerato tecnológico, tienes una carrera técnica que te permite aspirar a un salario de $5,000.00 pesos/mes en el corredor industrial de Guanajuato. Volvamos a suponer que ese trabajo lo encuentras en Celaya. Ir de Capulines a San Juan de la Vega te cuesta los $16.00 pesos y otro tanto para ir a la Central en Celaya, desde donde gastas $ 9.00 pesos para ir al centro de trabajo. Es decir, en transporte, además de perder entre tres y cuatro horas diarias de vida, se gastaría el afortunado(a) alrededor de $75.00/día X veinte días de trabajo/mes igual a: mil quinientos pesos a restar del sueldo, dejando $3,500.00 para vivir… Y de formar un familia (derecho natural), mantenerte, pagar renta, escuelas, comida, ropa, pañales, agua, luz y diversión, si es que el patrón te inscribe en el IMSS... ¡Ta´ cabrón!​Cuando leí por primera vez la Encíclica Rerum Novarum (De las cosas nuevas), escrita en 1891 para buscar justicia y moralidad en el trabajo subordinado ¡Me encantó el pensamiento central de la IglesiaCatólica!, cito: Es responsabilidad de la Iglesia, ver por los más pobres y vulnerables, ya que los ricos podrán defenderse por su propios medios… ¡No está pasando!, ni la Iglesia, ni los gobiernos, ni los empresarios, ni los financieros (salvo honrosas excepciones) están viendo por los desposeídos y en consecuencia, estamos cometiendo un crimen de “Lesa Humanidad” en contra de los pobres, al construir un modelo de convivencia socio-económica que los excluye y los deja en estado de indefensión;… no nos extrañe si la respuesta es violenta.Ver por los pobres no es dar una despensa y pedir el voto, tampoco lo es ofrecerles empleos con salarios de esclavitud, tampoco lo es darles un techo en casas que parecen ratoneras, servicio médico de segunda y educación de vergüenza, tampoco lo es volverlos ciudadanos de segunda condonándoles impuestos… Ver por los pobres es diseñar políticas públicas de inclusión que permitan transitar a los pobres, del asistencialismo y la dependencia al sector productivopara que puedan vivir con la dignidad de ciudadanos libres, cómo dicta la Constitución Política de México…Lo que trataremos el próximo martes… ¡Así de sencillo!