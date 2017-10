¡Venga, Checo!

Publicidad



“Me voy una gran frustración porque tenía un mejor auto y no lo maximizamos, tengo que ver con los ingenieros qué fue lo que nos afectó porque todo el fin de semana habíamos sido competitivos”, dijo Pérez visiblemente molesto. “Espero que mañana (hoy) podamos hacer un mejor trabajo y tener una buena arrancada”.

Es tiempo de que Checo saque la garra.Y es que para Sergio Pérez fue una calificación de contrastes y saldrá desde el décimo sitio en el Gran Premio de México, mientras que su gran rival, el francés Esteban Ocon, arrancará sexto.El mexicano se había mostrado muy rápido durante las primeras dos tandas de calificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez; sin embargo, en la tercera ronda simplemente no llegó la vuelta a la hora buena, quedándose en el décimo sitio ante la desilusión del público, que por la frustración comenzó a abuchear a Ocon.Pérez, quien corre por tercera ocasión en su país, marcó un tiempo de 1 minuto, 17.807.En la carrera de este domingo, Pérez quiere mejorar su desempeño, pues en las últimas dos ediciones del Gran Premio de México, el mexicano de Force India ha cruzado la meta en octavo y décimo lugar, respectivamente.“Checo” sabe que necesita entregarle mejores resultados a la afición tricolor, pero que no ha quedado a deber. “Al final, así son las carreras. De mi parte, he entregado todo y se debe entender que los autos en Fórmula Uno hacen mucho la diferencia... por eso no puedo ir más adelante”, explica el tapatío.Pérez acumula 86 puntos en la presente temporada, pero no se ha subido a ningún podio. Su mejor año fue el pasado, con 101 unidades y un par de festejos con champaña. Sergio puede rebasar esa marca en las próximas tres justas que quedan en el calendario de la Fórmula Uno.“Sumar más puntos, sin podios, habla mucho del trabajo”, especifica el nacido en Guadalajara y aficionado a las Águilas del América. Sin embargo, para el volante, 2018 será clave para su carrera, ya que aspira a dar un salto a una escudería más importante para 2019.“Vendrán muchos cambios en los equipos y será muy importantes”. El español Carlos Sainz firmó apenas con Renault y dejó a Toro Rosso en plena campaña. Sergio cuenta que sí hubo conversaciones con la escudería francesa, pero que no se dio el contrato, así que mantenerse en Force India fue “la mejor opción”.