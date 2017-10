Ya no puedo sacarle más a este Toluca: Cristante

Publicidad

Luego de perder ante Monarcas en casa, Hernán Cristante no pudo esconder enojo al tal grado de decir que ya no puede sacarle más provecho al equipo Rojo.“Hay algo que nos está haciendo daño. No puedo sacarle más al equipo; lo hablé la semana pasada con Francisco (Suinaga, presidente) y con Jaime (León, director deportivo) y me da la sensación de que hasta ahí llegamos. No porque no pueda ganar los dos partidos y el equipo pueda entrar a la Liguilla y pelear por un título.“Sí hay variantes, sí se trabaja y un equipo con muchas menos posibilidades encuentra el resultado, podemos tener excusas como el del árbitro Chacón y de quien sea, hoy no logramos nada. No quiero hablar. Es penal y ustedes no van a defender al Toluca pero esto no es nuevo para nosotros, tenemos que buscar la forma de levantar nuestras capacidades”, expresó.Aceptó que hay compromiso de los jugadores, quienes también están sorprendidos de los resultados. “No puedo echarle la culpa a los muchachos”, sentenció.