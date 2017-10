Bronco conquista al público en El Coloso

Publicidad

Hace tres décadas, la agrupación Bronco estaba acostumbrada a llenar grandes plazas, palenques y hasta el Estadio Azteca, un foro para más de 80 mil almas.Hoy, en su regreso a los escenarios, lase encuentra nerviosa, ansiosa, pero al final, feliz de poder tocar en el, recinto con capacidad para 10 mil personas.Lano proviene de que sus integrantes no se sientan listos, la razón de ese cúmulo de emociones es saber que por fin, después de años en la música,se les entregó por primera vez.“Por fin un sueño está por cumplirse, es algo que teníamos pendiente como agrupación, tocamos en diversos foros a lo largo de nuestra carrera, pero el Auditorio se nos había negado, así que estar ahora aquí, de pie ante este gran escenario es algo emocionante y que nos provoca nervio porque además estamos en una nueva etapa que deseamos que sea duradera”, confesó Lupe Esparza aprevio a su show de ayer.Sangre nueva corre por el grupo, que a cargo de, se encargan de instruir a los nuevos integrantes, mientras estos le inyectan energías fresca y fuerza a Bronco.“Creo que, ellos tienen, lo cual creo que ayuda a que se renueve y que también llegue a un nuevo público e incluso a uno al que antes no habíamos llegado”, dijo Ramiro.Para esta nueva etapa, la banda vino con el concepto—lanzado hace siete meses—. Así llegaron al Auditorio Nacional, en donde acompañados de nuevos arreglos y fusionando su música con otros géneros como el rock, buscaron atraer a nuevo público y seguir cautivando a quienes desde hace años los siguen.“Me parece que esta fusión es maravillosa, nos permite experimentar y renovarnos y no quedarnos en lo que ya habíamos hecho, pues creo que cuando un grupo se reúne, los fans los van a oír, a ver, peroy nosotros definitivamente regresamos para quedarnos y por eso buscamos hacer cosas nuevas”, detalló Lupe.La agrupación señaló que por el momento seguirá con la gira de su actual disco, con el cual, aunque ya piensan en temas para un futuro álbum y continúan los preparativos para su serie biográfica. “Es pronto para un nuevo disco pero tenemos ideas de lo que queremos hacer, por lo pronto estamos con lo de la serie que seguramente estaremos empezando a grabar el primer trimestre del próximo año”, añadió Lupe al respecto.