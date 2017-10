Gritos, metal y slam, en el Knot Fest

A las 21:00 horas, previo al cierre del festival de metal Knot Fest, Korn salió al escenario en medio de gritos, aplausos y un espectáculo de luces entre las que sobresalían los sonidos de los intrumentos y la voz de Jonathan Davis.

“Estamos muy felices de estar en el Knot Fest de regreso. Es siempre un honor tocar en un país que queremos tanto, México”, dijo el vocalista previo a cantar “Ya’ll want a single”.

En el lugar también se escuchó una versión de “ Coming undone” con los coros de “We will rock you”, uno de los temas más populares de Queen. “Falling away from me” fue otra de las canciones que, literal, hizo vibrar el Foro Pegaso.

Por la tarde, Hatebreed volvió por segundo año al Knot Fest para celebrar dos fechas importantes: el aniversario 20 de su álbum debut Satisfaction is the death of desire y 15 años de su segundo álbum Perseverance.

Tras un ligero retraso, los integrantes de la banda de hardcore llevaron su música a los mexicanos y curiosamente, además del slam, hasta un garrafón de agua saltó sobre los asistentes al escenario Day of The Gusano en el Foro Pegaso en Toluca.

Una de las sorpresas de la edición 2017 del Knot Fest fue la banda japonesa Maximum the Hormone y la mezcla de géneros que ofrecieron en el escenario principal, que iban desde metal, rock y pop.

El grupo apareció en el escenario a las 14:00 horas, sus integrantes hablaron en japonés y en español para bromear y agradecer a los presentes.

La popularidad de Maximum the Hormone en el mundo está relacionada con el anime, pues fueron ellos quienes musicalizaron Death Note con los temas “What’s up people?!” y “Zetsubou Billy”.

Mientras muchos de los asistentes prefirieron estar hasta adelante bailando con artistas invitados como Bullet of My Valentine y Cannibal, otros optaron por sentarse en las áreas verdes. A diferencia del RockFest, celebrado en este mismo lugar en septiembre, la asistencia a este festival fue notablemente superior. Los puestos de comida atendieron largas filas de personas y otros se entretuvieron en los juegos mecánicos del lugar.

Luego de la participación de las bandas galesa y neoyorkina, al escenario principal llegó Stone Sour, banda estadounidense de heavy metal.

“¡Hola, México!, ¿Qué pasó?”, gritó en español Corey Taylor, quien también es el actual cantante de Slipknot, banda fundadora del festival en 2012. Taylor dedicó “Made of scars” a los mexicanos; también cantó “Say you’ll haunt me”.

La banda que cerró el festival fue A Perfect Circle; también estuvieron los estadounidenses Anthrax, Children of Bodom de Finlandia y ONI de Canadá.

En la oferta mexicana: Here comes The Kraken, Cerberious, Lack of Remorse y Parazit.