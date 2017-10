Publicidad

La verdadera humildad, no quepa duda, es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento y, téngase la certeza, son contadas las personas auténticamente humildes.Entre ellas hay un par de personas con esa virtud; uno que falleció (2013) y, el otro que aún vive, pero lo destacable es que son pocas las personas que seguramente apreciaron la humildad de ambos.Es preciso destacar, que ambos fueron guerrilleros, que pasaron 27 y 15 años de sus vidas, respectivamente, privados de la libertad para después llegar a la presidencia de sus países.Uno fue Nelson Rolihlalhla Mandela y, el otro, José Alberto Mujica Cordano, el primero en Sudáfrica y, el segundo en Uruguay, resaltando además de su humildad, el hecho de haber sido congruentes en sus vidas privadas y públicas.De estos dos personajes, estas líneas llevan la intención de destacar, por este medio, destellos del pensamiento del ex presidente Mujica Cordano que, si bien se encuentran en internet y los he difundido por redes sociales, algunos los plasmo aquí para una fácil localización.Así, dice el señor Mujica: “Aprendí que, si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas.”“Que critiquen todo lo que quieran, para eso es la libertad. Tú eres el único que debe decidir si escuchas esa crítica o decides no hacerles caso.”“Ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer.”“Vivir mejor no es sólo tener más, sino ser más feliz. ¿Cuál es tu prioridad: trabajar y consumir o vivir feliz?”“Las personas pobres son aquellas que sólo trabajan para intentar mantener un estilo de vida caro y siempre quieren más y más.”“La vida es un milagro. Nada vale más que la vida.”“No soy el presidente más pobre del mundo. Los más pobres son los que necesitan más para vivir.”“Sé tú mismo y no intentes imponer tus ideas sobre otros. No espero que los demás vivan igual que yo, sino que vivan felices con su propio estilo de vida.”“Siento rabia, me caliento, digo disparates, pero no puedo cultivar el odio (…). Hay que respetar, sobre todo cuando más duele”“Debes respetar la libertad de los demás, pero también debes defender tu propia libertad.”“Lo importante es que tengas coraje para decir lo que piensas, incluso cuando a veces otros no compartan tu punto de vista.”“Así como vamos no es posible colmar ese sentido de despilfarro que tenemos.”“Los únicos derrotados son los que bajan los brazos...”“Lo inevitable no se llora. Lo inevitable hay que enfrentarlo.”“La verdadera medida de un hombre o de una mujer, es cuando vienen los tiempos de derrota.”“Sobre la tierra, la única adicción que vale la pena es el amor.”Ciertamente hay otras expresiones humanas, cotidianas, realistas, prácticas, etc., del ex presidente, pero creo que algunas de las que aquí comparto, generarán una reflexión o, como dijo el propio ex presidente Mujica, ejercerán su libertad de no hacerlo.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones.