La música como instrumento del alma

Cuando hablamos de música inmediatamente se me viene a la cabeza la gran variedad de emociones que despierta este arte. Aun conociendo a muchas personas, dudo poder encontrar una sola a la cual no le guste la música. Y es que, como dice Oscar Wilde: “El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos.” La música es capaz de transportarnos a otra dimensión, reviviendo recuerdos buenos o malos, y conectando verdaderamente nuestros sentimientos con el corazón.Se podría decir que cada canción tiene el momento perfecto que la hace real. Y es por ello que me admira lo que pueden lograr la melodía y la palabra de una canción sobre cualquier persona dependiendo, claro, de la experiencia por las que haya pasado. Cada uno de nosotros, seres diferentes, necesitamos de la música en distintas maneras, va desde diferentes ritmos, diferentes letras, diferentes emociones que nacen en el momento determinado, etc.¿Quieres llegar a conocer realmente a una persona? Ahí va un consejo: pídele que te deje escuchar su “playlist” favorita. Yo misma he podido constatar cómo, apenas hace unos meses, con alguien con quien no congeniaba en absoluto, compartir la música que nos gustaba, nos hizo abrirnos de manera recíproca y coincidir hasta cosechar una fuerte amistad. Beethoven decía que “la música constituía una revelación más alta que ninguna filosofía”, y lo hablaba con toda razón, pues al escuchar música abrimos nuestra mente para que imagine escenarios posibles, dejando que nos controle emocional y físicamente, para revelar lo que ocurre al interior de cada uno de nosotros.Escucho música y disfruto o sufro gratamente. Es una experiencia tan inmensa que duele entregarse totalmente. Me vuelvo presa de la melodía y ésta logra dominar lo que mi corazón siente y expresa de manera bella y única. Soy una persona que cree firmemente que no hay nadie capaz de renunciar a la música.