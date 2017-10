¡Buscan rescatar espacios turísticos piedadenses!

Es importante rescatar espacios turísticos en la localidad y hacerlos atractivos a sus visitantes.

Así lo informó Armando García Martínez, miembro del Colegio de Arquitectos, quien señaló que existen muchos lugares en la ciudad que sin mucha inversión serían espacios muy atractivos y turísticos.

“La Piedad es una ciudad muy bonita y tiene mucho potencial que se debe rescatar”, dijo.

Dijo que sería bueno edificar un puente volado en El Salto, para que en temporada de lluvias se pueda ver desde arriba la cascada.

“Sabemos que se requiere de una gran inversión pero se puede aterrizar tocando las puertas necesarias hasta cristalizarlo”, enfatizó.

Recordó que en México no hay modelos de puentes volados, pero en Europa sí, “son puentes agarrados de estructuras en sus partes bajas que quedan prácticamente volando, llegaría a una tercia del río, desde donde se apreciaría bonita la cascada”.

“Los he visto por internet, me dicen que sueño mucho, pero me gusta soñar y La Piedad tiene potencial para hacerla turística”, dijo.

Expuso que otro espacio importante es en el Tanque de Peña, lo que son las faldas del Cerro Grande, donde se podrían dar apoyos a los ejidatarios y pudieran hacer proyectos ecoturísticos que desarrollen esa área atractiva.

ZONA ABANDONADA

Por otro lado, lamentó que la zona arqueológica de Zaragoza, esté abandonada.

Explicó que el Colegio de Michoacán la rescató con recursos que bajaron, sin embargo, ahorita otra vez se muestra abandonada y creo que los puntos de verdadera historia se están quedando a un lado.

Citando otra vez a la comunidad de El Salto, dijo el profesionista que existe en ese espacio el primer generador de energía eléctrica, y muy poco se habla al respecto.

“Historia tenemos y mucha, sólo es cuestión de invertirle poquito y creo que la ciudad lo agradecería”, terminó.