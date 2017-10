¡Ceviche para todos!

Publicidad

Cuando Elías Hernández y Mauro Boselli salen conectados, no hay poder humano que los pueda parar en la cancha.La Fiera lgoleó 6-2 al Veracruz, y su pase a la liguilla está prácticamente sellado con 26 puntos.Al Veracruz, (último en la porcentual), le tocó pagar todas las desventuras deLeón en sus últimos tres partidos,-perdió ante Pumas, empató con Morelia y fue eliminado de Copa por Gallos-, y se llevó una goliza.Fue otra excelsa noche de Elías Hernández, que marcó dos goles y asistió en otro.Mauro Boselli en cambio, se sacó la espina de haber fallado un penal en el juego pasado de Liga en Morelia, y ante el Tiburón, se mandó doblete desde los once pasos, para llegar a 11 tantos en el liderato de goleo.Melitón Hernández, quien en su carrera puede presumir haber sido el héroe del ascenso de la Fiera y llegar a Selección Mexicana, tuvo su pero noche en muchos años.León encontró rápido la fórmula para penetrar la portería de Veracruz, tanto que a los tres minutos ya iban arriba en al marcador.La anotación fue producto de la octava asistencia de Elías Hernández en la Liga.El ‘Patrullero’, envió el balón al área, mismo al que Andrés Andrade llegó justo para rematar certero y poner el 1-0.El juego no estuvo excento de polémica arbitral. César Ramos marcó tres penales y expulsó a dos jugadores.Kristian Álvarez encimó en el área a Mauro Boselli para que el central decretara penal. El propio ‘Matador’ (14’), hizo efectivo el cobro para el 2-0.Cuando parecía que los tres puntos se conseguirían caminando, llegó el vértigo.Todo porque Juan Cornejo regaló un penal y Cristian Menéndez (21’), lo anotó para el 2-1.La noche se complicó con la expulsión de Alex Mejía, que trabó a Richard Ruiz, cuando se iba mano a mano con William Yarbrough.Hay que decirlo, si Veracruz fuera un rival de mayor jerarquía, quizá León se hubiera metido en aprietos.Pero el partido resultó todo lo contrario. Con 10 hombres, la Fiera fue al ataque y encontró su recompensa con goles.Primero con Boselli, que aprovechó de penal (60’), para el 3-1. Recortó Menéndez (65’), de cabeza, evidenciando la mala marca aérea del León.Pero Elías salió al trote para calmar las aguas. Y es que hoy en la Liga, no hay un volante ofensivo que le llegue a los talones al ‘Patrullero’, que marcó doblete (68’, 78’), con la complicidad de Melitón y salió del partido ovacionado. No es para menos, los números de su temporada señalan 6 goles y 8 asistencias en 13 encuentros.La fiesta en el Nou Camp culminó con un gol Juan Cornejo, que terminó por castigar a un Veracruz que parece ser el candidato ideal para descender el próximo torneo.