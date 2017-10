Chivas golea al León Femenil en su último partido

Publicidad

León peleó pero eso no fue suficiente en Verde Valle, pues gracias a un marcador de 4-0, Chivas no sólo obtuvo el triunfo en la última jornada de la Liga MX Femenil, sino también su clasificación a la Liguilla.Con un total de 34 puntos, el cuadro rojiblanco se quedó con el segundo lugar del Grupo 2 (por diferencia de goles) y se enfrentará a América en semifinales; mientras que León, cerró su primera temporada en la Liga con 10 unidades.El duelo de este domingo, último para La Fiera femenil, tuvo lugar en las instalaciones de Verde Valle al mediodía. Y apenas al minuto 12, Chivas se hizo presente en el marcador gracias a la anotación de Tania Morales.Esta superioridad, al menos numérica, no derribó a las esmeraldas que siguieron buscando el arco de Blanca Félix, aunque sin mucha claridad, por conducto de Sanjuana Muñoz o Perla Morones.Desafortunadamente, la losa encima del conjunto felino aumentó su peso al minuto 30, pues desde los 11 pasos, Arlett Tovar puso el 2-0 para el equipo local que tenía además la posesión del balón.El 3-0 llegó antes del descanso, al 44' y por conducto de Brenda Viramontes, anotación que casi sentenció el encuentro y le aseguró a las jaliscienses su presencia en la Liguilla.Ya en el complemento, y pese a la batalla ofrecida por las esmeraldas, Norma Duarte cerró la cuenta al 91' con el cuarto gol que puso las cifras definitivas en el marcador.Así, Chivas se medirá a América en la primera de las dos semifinales de la Liga, enfrentamientos que se estarán llevando a cabo el 4 de noviembre con horario aún por confirmar.