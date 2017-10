De nuevo la revienta con 2 goles el Chucky

Con dos tantos del delantero mexicano Hirving Lozano, el PSV Eindhoven derrotó de visita 4-2 al Vitesse y confirmó su liderato en la Eredivisie. 'Chucky' se mantiene como el mejor romperredes.

El PSV se mantuvo en lo más alto de la tabla con 27 puntos, además de que en el liderato de goleo, Lozano es el número uno con 9 tantos en su cuenta personal y para redondear su día, hoy también colaboró con una asistencia para su compañero Jürgen Locadia quien colaboró en la victoria con dos tantos.



El mexicano salió en un día inspirado, y al 18' puso el 1-0 para mostrar que su equipo iba por la victoria en patio ajeno.





El conjunto local encontró el empate al 45', luego de un autogol del propio Locadia quien al tratar de defender en un tiro de esquina terminó venciendo a su portero Jeroen Zoet.



Para el complemento, el PSV volvió a tomar el mando de más acciones y Lozano apareció como una tromba para apoyar a su compañero Locadia en la ofensiva quien se hizo presente para el 2-1 al 49'.



En menos de 10 minutos los visitantes definieron el encuentro, dando una cátedra a la ofensiva.





Locadia con una asistencia del 'Chucky" puso el 3-1 al 56', para no dejar dudas del poderío del PSV.



Lozano también le dio forma a su doblete y al 58', clavó al 4-1 para confirmar que es una de las mejores adquisiciones de la Liga.



A centro de Santiago Arias, la pelota le quedó a modo y la goleada tomó forma.



Todavía el Vitesse intentó reaccionar y Mount anotó el 4-2 al 62', pero ya no les alcanzó para poder meterle presión al cuadro que dirige Phillip Cocú.



El "Chucky" Lozano no solo se colocó en el liderato del goleo, también se convirtió en el jugador que anota en 7 de sus 8 partidos en la Liga.