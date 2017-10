Razones para ver el quinto juego de la Serie Mundial

Publicidad

Ya sabemos queal terminar noveno en ely el resto de la programación es tiempo basura. Así que ponte tu manopla y disfruta del Juego 5 de la Serie Mundial.Y no tendría que haberte puesto en contexto cuando esta tarde en la marquesina está anunciadocomo los abridores derespectivamente. Por segunda ocasión en el clásico de otoño, los ases de la rotación de ambas organizaciones de nueva cuenta estarán sobre la mesa, mejor dicho en la loma de Minute Maid Park.El pitcher zurdo y derecho serán la sexta pareja de ganadores de premio Cy Young en enfrentarse en una misma Serie Mundial, en una lista que incluye a, entre otros.¿Ya tengo tu atención? No era necesario darte esos datos cuando, repito, ¡Kershaw y Keuchel son los abridores! Pero continuaré con datos para que corras a apostar o molestes al vecino. En 44 ocasiones la Serie Mundial llegó al quinto juego empatada. De ellas, 26 veces ganó el equipo local –sonrisas en los aficionados de los Astros- aunque son como tres en todo nuestro país, también tienen corazón.Tenemos más: 29 campeones mundiales ganaron el Juego 5. Con la ventaja 3-2 el sexto choque del clásico de otoño ha visto a 24 organizaciones levantar el trofeo del comisionado, eso es un .214 por ciento de las 113 series mundiales.Pero como el juego se llama pitcheo y se apellida Kershaw Keuchel, vamos con algunos datos sobre los "caballos" de esta noche., ha aparecido cerca del tope de las votaciones de Cy Young durante las últimas seis temporadas consecutivas, aunque no ha ganado el galardón desde 2014. Volverá a ocupar un lugar destacado en esa conversación este año a pesar de haber perdido casi seis semanas con una lesión de espalda baja. Terminó la temporada regular con récord de 18-4 en la Liga Nacional en 27 aperturas, respaldado por una efectividad de 2.31,por su parte ha tenido a algunos mejores resultados de su carrera con un récord de 14-5 en 23 aperturas y una efectividad de 2.90. Ha sido sólido como los bíceps de "La Roca" en octubre con marca de 2-0 en cuatro salidas contando la de calidad frente a Yankees y Dodgers.