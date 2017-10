Supera 'Chucky' a Ronaldo

Publicidad

está teniendo un gran inicio de temporada en Holanda.Pero su buen desempeño no queda ahí:Para alcanzar la misma cantidad de goles; desde el 28 de agosto de 1994, ante el Vitesse, hasta el 9 de noviembre de 1994, cuando enfrentó al Maastracht.también tardó once fechas, desde el 29 de agosto de 1998 ante el Heerenven, hasta el 31 de octubre de 1998 ante ek Sparta de Rotterdam.Caso particular es el de Romario, quien llegó en el mercado invernal de la temporada 88-89 y solo tardó siete fechas para llegar a los nueve tantos."Chucky" ha logrado el hito en tan solo diez jornadas, superando en este rubro a estas leyendas del PSV y el futbol mundial.Estos han sido los goles del mexicano con los "Granjeros":—PSV 3-2 AZ Alkmaar (1 gol, 12 de agosto 2017)—NAC Breda 1-4 PSV (1 gol, 20 de agosto 2017)—PSV 2-0 Roda JC (1 gol, 27 de agostgo 2017)—Utrecht 1-7 PSV (1 gol, 24 de septiembre 2017)—PSV 4-0 Willem II (2 goles, 30 de septiembre 2017)—PSV 3-0 Heracles (1 gol, 22 de octubre 2017)—Vitesse vs PSV (dos goles, 29 de octubre 2017)