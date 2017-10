Congelan rutas de recolección

Publicidad

Pepenadores dicen que, con base a chismes, el Municipio quebrantó un convenio de colaboración que está pactado con la cooperativa de Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente (TSMA), de enviarles dos camiones diarios para pepena.El pasado miércoles el ex miembro de la cooperativa, Rafael Martínez, acudió al Ayuntamiento para denunciar que un miembro de la TSMA se quedaba con 80 mil pesos y era desigual en el reparto de recursos con los colaboradores.Y sin corroborar ni escuchar a la otra parte el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez; la regidora del PAN, Beatriz Yamamoto Cázares; el director del SIAP, Roberto Centeno Valadez; y el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, cancelaron el acuerdo firmado el 20 de julio pasado.“Al suspender, cancelar, congelar sin indagar la realidad es un acto autoritario del Ayuntamiento de León. El Municipio tiene la teoría de que nos regalan la basura, pero es falso; el Municipio igual se beneficia de este proyecto puesto que tienen el compromiso ambiental”, apuntó Roboan Rodríguez Carrera, miembro de la cooperativa.Mencionó que desde enero la cooperativa ha desarrollado seis borradores de convenios para que el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) se comprometa por la vía legal a enviarles diariamente cinco camiones al Centro de Separación y así mejorar el ingreso de los integrantes, pero no se ha firmado porque no se llega a los intereses de ambas partes.Ahora, al no recibir ni una unidad para pepenar sus ingresos han disminuido.A petición de la cooperativa, el Municipio les dio cita mañana para escuchar su versión, pero el Ayuntamiento determinó que solamente estarán presentes Roberto Centeno y Ricardo de la Parra.La cooperativa quiere que también estén presentes la regidora Beatriz Yamamoto y Felipe de Jesús López.“Los cuatro funcionarios escucharon las difamaciones de Rafael y deben de estar todos para tomarlo como igualdad de partes”, apuntó Roboan.