No parece, pero el Mariano Escobedo está recién rehabilitado

“Si en el ínter le pisaron concreto sin fraguar, se le desgranó la carpeta (asfáltica) o cualquier otro asunto, es responsable la empresa”, señaló la SOP.

Las partes del bulevarque ya han sido rehabilitadas por la(SOP)en donde solo han colocado asfalto, según constatóen tramos como el que abarca deAhí, han dejado gravilla suelta que se riega tanto en el camellón como hacia las banquetas y que en el arroyo provoca que impacten con los automóviles o hagan resbalar a ciclistas y motociclistas. Además, el asfalto también ha sido colocado sobre coladeras, representando un riesgo.Sobre este mismo bulevar, pero a la altura de la coloniadonde ya colocaron concreto, pero solo en partes, pues hay baches y protuberancias sobre el asfalto, los cuales deben esquivar los automovilistas, aunque no siempre lo logran.Cabe mencionar que la rehabilitación de todo este bulevar está a cargo de la empresa, a la cual ya se lede losque cuesta en total la obra, que inició este 2 de mayo y cuya conclusión se prevé para el 13 de febrero de 2018; de momento, la obra lleva un avance de 50%, según la SOP.Ayer, Obra Pública informó que lo único que ha concluido la empresa es donde hay pisadas sobre el concreto y que ocasionaron hoyos, cosa que arreglará.Esta obra es supervisada gran parte del día por, en especial a la altura de León Moderno, para intentar, principalmente en hora pico, para lo cual han tomado la decisión de bloquear el acceso del Malecón del Río hacia Mariano Escobedo.Además de los elementos que controlan el flujo vehícular desde temprano, se han colocado conos y hasta ramas de árbol para que los conductores no ingresen por el paso prohibido, sobre el cual hay calles, tramos y retornos donde no se puede pasar, ya que hay zanjas y hoyos.Por su parte, los conductores han optado por retornar por donde no está permitido, al ver el tráfico que se genera, o simplemente elegir otra ruta para llegar a su destino.En un recorrido de, se observó que el tiempo de recorrido del Malecón del Río hasta Calzada Tepeyac es de, cuando sin tráfico no pasa de