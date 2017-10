El Malecón verde (X)

Publicidad

Queridos paisanos: en este espacio he escrito al menos 10 veces sobre nuestro Malecón que no es Malecón y del cauce del río que no es río y que atraviesa nuestra ciudad. Les consta cuántas veces he echado a volar la imaginación para traer, a ideas, algo de lo que hacen otras ciudades y economías con sus ríos. Bueno: la necesidad es la madre de todas las innovaciones.El hambre y el ansia de mejorar frente a un entorno agreste o de pocos recursos es lo que ha movido en la historia a las civilizaciones exitosas para sobrevivir.Otras culturas no siempre dominaron al entorno y esto nos fue haciendo acomodaticios y facilones para innovar y generar las ideas que provocaran cambios. Así, nuestra historia y con ello el “ADN nacional” se nos fue acomodando para no luchar sino solo sobrevivir.Uno de estos sueños es cómo hacer un Malecón Verde cuando solo tenemos concreto y llueve pocas veces en el año. El Malecón Verde es el sueño de tener un cauce de río leonés que genere valor a los que lo cruzan en coche, en bicicleta o a pie, para que se detengan a descansar, a contemplar, a ejercitarse, a comprar, a convivir, al realizar actividades en sus márgenes.San Antonio Texas es un ejemplo de cómo dar vida comercial a un “malecón”. Allí hay una intensa vida social a través de cafeterías, tiendas, galerías, restaurantes, que hacen de ese pequeño río, un polo de atracción de la ciudad.La diferencia, me dirán, queridos lectores, es que el río texano tiene agua todo el año; claro, pero nosotros tenemos el lecho y la enorme necesidad de aprovechar los espacios de la ciudad en lo que en todo el mundo se conoce como “parques lineales”. Lo hace Canadá, Holanda, Colombia, incluso ciudades como Orizaba.Hay más agua en esos lugares, claro, pero nosotros en León no somos tarugos para aprender y crear y adaptar. Eso es de lo que he escrito por años en este espacio.¿Cómo aprovechar estos 10 kilómetros de cauce que tiene la ciudad? Es cierto que no todo puede aprovecharse, pero de la necesidad surge la imaginación.Veamos: en los tramos largos por el rumbo del centro nuestro hermoso Malecón (muchos visitantes cuando oyen esta palabra nos dicen: “por qué le llaman así, pues ni que tuvieran playa…”) tiene áreas que se pueden aprovechar para la creatividad. Podrían idearse más concursos de graffiteros para expresión del arte popular.¿Generar energía eléctrica con rotores cuando trae agua el cauce? Sí sería posible. ¿Hacer una demostración de rafting de kayaks en los meses de lluvia? Es una buena idea.¿Chapoteaderos o islas de arena en el verano para clases populares como lo hizo ya la ciudad de México? También. ¿Canchas deportivas? Ya se está haciendo y se podrían hacer más. Los túneles de viento que se forman en el cañón del lecho también se pueden.En las márgenes de vías de tren y en los cauces de ríos, Europa ha concesionado áreas para los ciudadanos que desean cultivar hortalizas y flores, en esa tendencia en poblaciones adultas para tener actividades recreativas que se complementan con mercados dominicales para intercambiar productos. Bueno, tendríamos que mejorar más la calidad del agua.Durante el periodo de estiaje, el Malecón puede albergar ¡carreras atléticas! El recorrido es enorme, está generalmente limpio y no hay que interrumpir el tráfico vehicular. ¿Se imaginan? “Primera carrera del Malecón”; el trayecto también es bueno para trayectos en bicicletas.En las márgenes todavía hay áreas que se pueden utilizar para más canchas deportivas, jardines botánicos, reforestación con arbustivas nativas, museografía (señalética) sobre la historia de la ciudad; “senderos interpretativos” donde el caminante pueda detenerse a la lectura; butacas que inviten a la lectura cobijados con la sombra de más árboles que se siembren.Pero habría que buscar el mecanismo para que la Dirección de Medio Ambiente del municipio convocara a un concurso y aglutinara las iniciativas ciudadanas y así poder legislar y permitir que estas ideas se hicieran realidad con la fuerza de la ciudadanía y de las ideas –por locas que parezcan- que son las que transforman y al final de cuentas nos hacen más productiva esta vida que se nos regala para saborearla recorriendo pronto nuestro Malecón Verde.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.