El partido y la utopía

El partido Acción Nacional, como muchas otras instituciones partidistas, se encuentra en crisis. Su estrella polar, la que marca el norte, y orienta su marcha hacia los ideales que ha postulado, se ha ocultado entre los espesos nubarrones producidos por una dirigencia nacional obsesiva y sin templanza.Los llamados “místicos del voto” por el presidente Ruiz Cortines, en plan de sorna, de pronto se transformaron en émulos del dedazo priísta, esgrimiendo banalidades para intentar taparle el ojo al macho. Autoritarismo y acuerdo cupular, es lo que inspira la decisión de nombramiento de delfines en lo oscurito.¿Que sucedió entonces? Me remonto a la plenitud democrática vivida en el año 2000. Concretamente a la convención estatal panista, realizada en Irapuato, para nominar, democráticamente, a su candidato a la gubernatura de Guanajuato, por la vía del voto.En principio, todo lucía bien: la participación entusiasta, en una carrera parejera, entre dos candidatos muy potables, las propuestas y el debate entre los contendientes y el apoyo apasionado de sus seguidores. El PAN tenía buenas propuestas que ofrecer. Sin embargo...Lo que más llamó nuestra atención al llegar al centro de convenciones, fue el ver la cantidad de autobuses estacionados en todos los alrededores del lugar.Parte del estacionamiento se encontraba repleto de unidades de transporte. ¿De dónde había salido el recurso para pagar una movilización masiva de tal cantidad de personas?Eso no se veía en el PAN porque los recursos apenas alcanzaban para alquilar algún transporte a buen precio, para ofrecer el viaje desde las sedes municipales al sitio donde se llevaría a cabo una convención o asamblea.En el autobús convivían armoniosamente los militantes que apoyaban a uno u otro bando. La buena fe, signaba el ambiente de camaradería que impregnaba la festividad democrática.Pero he aquí, que lo que estaba en juego en esos momentos era el acceso al poder estatal de un grupo ultramontano, decidido a salvar almas y apacentar ovejas. Los recursos menudearon y las malas mañas liquidaron una contienda ciudadana ejemplar, transformándola en capacidad de manipulación y acarreo de militantes.Su contraparte, con respaldos empresariales diversos, respondió con la misma moneda.Inusitadamente la fiesta ciudadana terminó en un enfrentamiento que hasta la fecha matiza la vida interna de Acción Nacional en la región, tripulada durante los años iniciales de este siglo, por un grupúsculo de militantes obcecados en definir caminos religiosos desde la política, desfigurados paulatinamente por la ambición terrenal, para acabar en el intento de conformación de un club burocrático.Este pretende, desde la cúpula gubernamental y a través del funcionariado público, y desechando a los militantes tradicionales, imponer a la siguiente nomenclatura estatal, que maneje el presupuesto de la entidad. Un politburó al más rancio estilo soviético.En el PAN cada día hay menos militantes, pero sí más empleados y funcionarios que saben que el puesto y los privilegios les van de la mano de su servilismo manifiesto con los designios de la jefatura. Adiós democracia.El camino de Acción Nacional, su utopía, consistía en diseñar internamente, y como ejemplo para los ciudadanos, la vida democrática que reclamaba al PRI y al gobierno.Iniciaba como una escuela de ciudadanía, en la cual se enseñaba el debate de ideas y el respeto entre los ciudadanos, todo en pos del bien común.La parte metodológica requería de haber trabajado denodadamente en un registro de militantes bien armado, con seguimiento curricular del miembro, sistema de puntajes, que apuntalara una trayectoria signada por los méritos cívicos, que despejara cualquier duda de manipuleo electorero interno.Cabe señalar que la credencialización de los militantes pasaría por la más alta tecnología disponible para certificar la certeza del origen de los votos en la contienda interna.La disciplina para organizar un padrón confiable, implementado por Acción Nacional, debería convertirse en ejemplo para el IFE (ahora INE).La organización de las elecciones primarias debería hacerse apegada al “estado del arte” que la tecnología permitiera. Desde hace mucho tiempo el PAN debería haber implementado el voto electrónico, con los blindajes necesarios; la criptografía ayuda para evitar jaqueos.Así podrían haberse sustituido las convenciones por series de debates, trasmitidos vía streaming y redes sociales, entre los precandidatos a los diversos puestos de elección.Blogs y chats podrían transformarse en el crisol de la decisión de los votantes para apoyar a uno u otro candidato. El modelo consistiría, insisto, en la construcción del método electivo más moderno, convincente y audaz, que se quiere para México. Se trataba de predicar con el ejemplo.Pero no. En lugar de ello, se apostó por degenerar las contiendas. La entronización de los “operadores electorales” se convirtió en la insana apuesta de multitud de panistas que trasformaron al partido en clubes secretos, agrupaciones de intereses diversos, gestores urbanos coludidos con constructoras, y finalmente, candidaturas huecas que no responden a la ciudadanía y a la implementación del bien común, sino a intereses inconfesables y garantías de futura impunidad.En reciente visita a Chihuahua me contaban que algún imputado (que ya está tras las rejas por participar en el despojo multimillonario que en esa entidad se llevó a cabo, de manera constante y sistemática) respondía que el descaro con que se realizaba la apropiación de los bienes y dinero público, obedecía a una sola consideración: “Nunca creímos que fuéramos a perder”. Puede pasar, el ciudadano está harto.