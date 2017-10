El salario del miedo

Publicidad

El ex presidente Fox augura que el PRI ganará la Presidencia de la República en el 2018. “A unos les dará gusto, a otros tristeza, y a otros rabia, pero va a ganar el PRI.”, dice.En la memoria colectiva aún están frescos aquellos tronantes epítetos contra los priístas para echarlos de Los Pinos: tepocatas, víboras prietas, suricatos, que quería aventarlos al suelo y pisar con sus botas. Pero, aquellos eran otros tiempos, ahora dice que “el PRI es la mejor opción”.Una encuesta reciente de Bloomberg, da arriba con 36 puntos a Andrés Manuel López Obrador, le sigue Osorio Chong con 26 puntos, luego Margarita Zavala con 17 y Anaya con 7 puntos.El resto, los independientes no pintan, Pedro Ferriz aparece con 2 puntos y el Bronco, ahora el Pony, con dificultad consigue un 4%.La pléyade de independientes terminará alquilándose para hacer el trabajo sucio de parte de algún partido contra el puntero en los debates.La misma encuesta, pero por partidos, muestra una ligera ventaja del PRI con un punto sobre Morena, el PAN se desbarranca y el PRD obtiene solo un exiguo 7% del conglomerado.La salida de Margarita del PAN, la decepción de los calderonistas, el agandalle de Anaya, que se sirve de su partido en lugar de servirlo, dio al traste con las posibilidades del Albiazul. Por su lado, Margarita será la némesis de Anaya, el castigo retributivo de los dioses a los soberbios.De parte del Tricolor, su fuerza residirá en el candidato que escoja el presidente Peña Nieto, que deberá ser un fiel espejo de los ciudadanos, y en la férrea disciplina y estructura nacional que tiene el viejo Revolucionario.Seguramente, el candidato será José Antonio Meade, que ha conocido las entrañas del Gobierno de la República mejor que nadie, como Secretario de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Energía y de Hacienda, entre otros.También, se pudiera agregar que es el más preparado del Gabinete: Es economista y obtuvo el doctorado en Economía por la Universidad de Yale, donde se especializó en Finanzas Públicas y Economía Internacional; además, es un hombre que goza de prestigio internacional.En el ámbito docente, ha sido profesor de Economía en el ITAM y en la Universidad de Yale. Ha publicado diversos artículos en temas de Microeconomía y Análisis Económico del Derecho.Meade no pertenece a ningún partido, es muy bien visto en el sector empresarial de México y en el sector financiero mundial.Probablemente, su debilidad es no irradiar carisma. Pero tiene grandes fortalezas, entre ellas la honestidad, su capacidad, su experiencia y su buen desempeño.Los medios, los publicistas, los comunicólogos y los expertos de imagen se encargarían de sacarle el brillo carismático. Los ciudadanos premiarían su sencillez y la confianza que transmite con su limpia trayectoria y seriedad.Sería la primera ocasión que el PRI echa mano de alguien que no milite en sus filas para contender por la Presidencia de la República, de manera monolítica y sin rupturas.El Tricolor es un partido pragmático, se formó de un abanico de ideologías que permitieron abrir un espectro amplio y flexible de pensamientos y doctrinas, el fascismo de Calles, el obrerismo de Obregón, el socialismo cardenista y el liberalismo posterior, para irse adaptando a las circunstancias.Pero, ¿podrá el PRI ganar las elecciones del 2018 como vaticina Vicente Fox? Al momento, no hay nada seguro, porque el Tricolor tendrá enfrente a un adversario formidable: 45 millones de pobres, que ya se cansaron de tanto esperar y se perdieron de tanto buscar.A estos no les llegó ningún beneficio con los gobiernos de la alternancia, 12 años de gobiernos del PAN, ni tampoco creen en las promesas interminables del PRI.A estas masas postradas, no les queda más que la esperanza que les brinda la religión de los rebeldes: la Izquierda.En un país de contrastes sociales y asimetrías, suena lógico que la Izquierda siga siendo una posibilidad latente en el espectro electoral.López Obrador fue en 2006 candidato por el PRD a la presidencia de México, repitió en 2012 y ahora volverá a ser candidato.Pareciera que, a López Obrador, las derrotas y el tiempo no lo han doblegado, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los vencidos cuando no representan nada.Lo anterior indica que millones de mexicanos no han encontrado respuestas y soluciones a sus menesterosas vidas y justamente en esto se sustenta la viabilidad de la Izquierda, con la candidatura de AMLO.La Izquierda es una religión de rebeldes y revolucionarios, con un discurso irreverente, crítico de la corrupción y de lo que no funciona… Hay una similitud entre las masas del pobre pueblo mexicano y las del cristianismo embrionario.Hace dos mil años, como dice Fromm, esas multitudes creían en la fantasía de que las autoridades odiadas y los poderosos serían pronto derrocados y que ellos mismos, pobres y sufrientes, alcanzarían el control del poder y la felicidad.Las masas pobres, iracundas, sufrientes y resentidas contra el statu quo esperaban la libertad y la felicidad. Pero, pronto la clase gobernante, apoyada por la religión de Estado, les hizo creer a estos miserables que el premio no era aquí, en este mundo, sino en la otra vida, y que para entrar al cielo tendrían que ser pobres, jodidos, resignados y deberían poner la otra mejilla...Así las cosas, ya no era a los dirigentes ni poderosos a los que había que culpar por las desdichas, sino que los culpables eran los dolientes mismos por sus pecados, por haber ofendido a Dios…Sólo por medio de una constante expiación, del sufrimiento personal, podían redimir sus culpas. La clase dirigente de la época transformó la protesta en culpa per se. “Había que sufrir para merecer.”En México, el Sistema, lo que era la clase poderosa y sacerdotal en el antiguo cristianismo, ha hecho creer a la clase media que si no vota por los de siempre se perdería todo lo avanzado, que el País se desestabilizaría.“Las cosas están mejorando, pero que hay que tener fe, mucha fe en un mundo mejor ya cercano.”El discurso anterior, es el mensaje del miedo que paraliza, los políticos y la Iglesia lo han manejado magistralmente a lo largo de la Historia.Pero, no cuentan con que en México, las masas de pobres ya son inmunes al miedo, porque no tienen apegos debido a que de generación en generación no han tenido nada, ya no tienen nada, ni la esperanza que perder.¿Quién teme a AMLO? 45 millones de mexicanos relegados no; sin embargo, el Sistema y los poderes tradicionales se sienten inseguros ante la religión de rebeldes, con las más altas posibilidades de encumbrar a su Mesías.El tamaño del miedo se ve reflejado en el salario que propone Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE, que podría llegar a 100 pesos.El Sistema y los poderes fácticos utilizarán el pánico hasta el paroxismo para que sea el leit motiv que le allegue votos al PRI.