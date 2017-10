Gran aventura de candidaturas independientes

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es elevado el número de ciudadanos y ciudadanas que se inscribieron para, cubiertos los primeros requisitos, obtener el visto bueno e ir por la Silla del Águila. ¿Cuántos lograrán su ansiada idea de aparecer en la boleta electoral? Si nos atenemos a la penosa realidad advertiremos, desde ya, que muy poquitos. Dos o tres y paren de contar.Es que en verdad escalar ese prolegómeno resulta igual que pretender la cumbre del Everest y sin los instrumentos propios de tal hazaña.Para comenzar: reunir casi 900 mil firmas de ciudadanos no afiliados a partidos políticos es labor ardua, gasto en suma de dinero nada despreciable, que no va a caer como el maná bíblico, del cielo. Ha de salir de algunos bolsillos generosos pero, se entiende, a cambio de algo. Gran incógnita, ¿de qué?Por lo que se refiere a la aspirante chiapaneca que apoyan los seguidores del subcomandante Marcos está claro que se trata de, en tal coyuntura , difundir sus ideas y demandas, casi todas justificadas ante el rezago social, abandono y marginación en que se les mantiene. Será la voz indígena a resonar en todo México. Muy inteligente su decisión. Los votos que cosechen será lo de menos.Otra aspirante que aún apareciendo en la papeleta el día de las elecciones no llegará a Los Pinos es Margarita Zavala, a quien, en ese supuesto, habría que preguntarle aparte de combatir a su ex organización o al candidato de ésta, qué pretende con la fuerza electoral que acumule. ¿Formar otro partido?La verdad es que los demás aspirantes por la libre andan en el mundo de la fantasía, que la política, en el México de ahora se presta y no poco para disfrutarla.El otro aspecto previsible se ubica, ya desde ahora, en que los votos restados a los partidos indirectamente le van a servir al PRI, no a Morena, cuyo magnate ahora sí cree en las encuestas que antes menospreciaba.No es de dudar que pueda ganar, en la próxima contienda, algún candidato a diputado independiente, pero será, como así han sido, especie de golondrina que no hará verano si se sabe que para formar una fracción parlamentaria se requieren mínimo cinco legisladores del mismo partido. Si llegan por la libre, les dan la voz de vez en cuando, los dejan subir a la tribuna, proponer iniciativas, pero hasta allí.En el supuesto que uno o una aspirantes a legisladores locales alcancen curul, resultará igual fenómeno que con los federales. Claro que estarán en la nómina. Si no, ¿con qué cubren la inversión?El único gobernador, Jaime Ramírez, que aunque ex priísta llegó en Nuevo León, sin respaldo de diputados y con sus muchas inquietudes, al carecer de un plan bien definido y ahora inscrito para ir por la Grande, demuestra que tuvo respaldo, especialmente de la clase alta, para llegar, pero se le borró de la mente el pueblo-pueblo.Se preguntarán los lectores: ¿Entonces de qué nos sirvió la tan cacareada reforma que puede legalizar el juego de los candidatos sin partido?. De poco o nada, bueno, de algo o sea como ya lo hemos dicho, para darle sabor al caldo que no pocos disfrutan a todo placer.