Incorrecto legislar con meras ocurrencias

Llamó mi atención la semana pasada, una nota publicada en este periódico donde la diputada panista Beatriz Hernández Cruz manifestaba en entrevista que el adulterio debería seguir siendo un delito por considerarlo más grave que el incesto equiparado (am 17/10/2016).Estas declaraciones causaron cierto revuelo en las redes sociales por la naturaleza moral que tienen ambas conductas y sus implicaciones jurídicas más allá del ámbito personal y familiar, pues aunque en algún momento se tipificaron como delitos, con el paso del tiempo y la evolución de nuestra sociedad han pasado a ser figuras ilícitas obsoletas, que en el caso del adulterio se eliminó del Código Penal de nuestro Estado desde hace 16 años y actualmente se analiza en comisiones del Congreso Local la posibilidad de derogar el artículo 219 del Código Penal que contiene el delito de Incesto equiparado.Refiriéndonos al aspecto meramente jurídico de estos delitos, sin hacer observaciones éticas o morales de tales conductas; recuerdo cuando formé parte de la Comisión que elaboró el Código Penal de Guanajuato publicado el 2 de noviembre de 2001 y que abrogó a su antecesor que ya tenía más de veinte años vigente en el Estado.Revisábamos con el maestro Cardona Arizmendi y otros expertos juristas que fuimos convocados por el Congreso local, el catálogo de delitos de aquél código analizando aquellas conductas que por diversas razones ya no podían ser consideradas como delitos porque ya no se adecuaban a los tiempos modernos y una de ellas lo era el Adulterio.Dicha comisión sugirió que el Adulterio se encontraba doblemente castigado, pues por un lado el Código Civil siempre lo ha considerado como una causal que puede ser invocada para demandar el divorcio necesario por la parte que sufrió la infidelidad, debiéndose probar adecuadamente y con los medios legales permitidos en juicio y una vez obtenida la sentencia, quien haya resultado el cónyuge culpable no podrá volver a contraer matrimonio civil hasta transcurridos dos años.Por su parte, el Código Penal abrogado, en el artículo 262 castigaba a los hallados culpables de este delito hasta con dos años de prisión, lo que significaba que ser infiel al esposo o esposa acarreaba aparte de la disolución del matrimonio y sus consecuencias inherentes, la posibilidad de ir a la cárcel, lo que pugnaba con el Principio de Proporcionalidad contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que básicamente determina y valora la pena aplicable a la conducta que se pretende sancionar con respecto del bien jurídico afectado.Dicho en otras palabras, si un juez civil ya aplicaba una sanción a una persona por haber cometido adulterio, era un exceso que un juez penal aplicara de nueva cuenta un castigo a la misma persona por la misma conducta.Por lo que consideramos la Comisión analizadora en aquel entonces, que ya no había necesidad ni idoneidad para que esa conducta continuara considerándose como un delito, además de que tampoco su existencia contribuía con su sanción penal a la inhibición de estos actos o a la disminución en su comisión.Todo ello denota que la diputada Hernández no leyó la Exposición de Motivos del entonces Nuevo Código Penal, para comprender la eliminación del delito de Adulterio.Ahora vuelve a salir el tema a colación, a raíz de que desde hace algunos años, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), recomendó al Congreso local desaparecer del Código Penal el delito de Incesto equiparado, pero el Poder Legislativo estatal ha mostrado cierta resistencia a eliminarlo pese a que es una conducta que dificil o casi nunca se denuncia porque finalmente es un delito que se comete por personas que no tienen entre sí ningún parentesco de consanguineidad (padrastros o madrastras con hijastros e hijastras), personas que aparte ya son mayores de edad y que toman decisiones libremente.Pero que para la diputada panista son figuras que lesionan la integridad de la familia y que deberían seguir existiendo como delitos a pesar de su inocuidad y de que representan una intromisión legislativa en la libre determinación del ser humano.Me parece que los legisladores deberían estudiar un poco más los asuntos que pretendan proponer para reformar o crear nuevas normas, y no comentar a la ciudadanía ciertas ocurrencias muy personales o sentimientos que los agobian en su apreciación moral, máxime que cuentan con un importante número de asesores muy bien remunerados que desaprovechan.