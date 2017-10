La Olla: Toyota, a temblar

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El anuncio de reducción de un 30 por ciento de la inversión estimada de Toyota en Guanajuato pone a pensar a nuestras autoridades.En agosto supimos que no se producirá en la planta de Apaseo el Grande el Corolla, el auto más vendido del mundo sino la camioneta pick up modelo Tacoma. Y ahora la noticia es que la inversión en el corto plazo no será de los 1,000 millones de dólares que estaban comprometidos sino de 700.Por fortuna las malas noticias no han tocado el compromiso de generar 2 mil empleos directos, pero tampoco nadie puede salir a asegurar que eso no pueda pasar ante la incertidumbre que ha provocado la postura del presidente Donald Trump en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.Por lo pronto la construcción de la planta en Apaseo el Grande mantiene su ritmo. El cambio de modelo de producción modificó también el plazo para empezar la producción ya no en julio sino a finales del año 2019.Para calmar el nerviosismo de las autoridades de Guanajuato el miércoles el vicepresidente de Asuntos para México de Toyota, Nobuzo Jun Umamura, sostuvo una encerrona en el Centro de Convenciones de Guanajuato Capital con el gobernador Miguel Márquez. De la reunión privada no hubo comunicado.Jun Umamura vino a decirles que la inversión en Guanajuato está firme pues la planta en construcción, al ser la única en México, es estratégica para el proyecto de Toyota en el mercado norteamericano.Márquez fue cortés y mantuvo la mando extendida a la empresa nipona. Eso sí, en el Gobierno Estatal cuentan que “saben que estamos molestos”, pero también entienden la presión del Gobierno de EUA a la empresa.Los gobiernos federal y estatal tienen convenios de compromiso con Toyota y será importante precisar la reducción de inversión de qué manera los modifican. En el caso de Guanajuato el Estado aportó la tierra para la planta y otros apoyos en curso como en capacitación, y la Federación la infraestructura de acceso.En la reunión también estuvieron ‘el gurú’ de la atracción de inversiones en los últimos años para Guanajuato, Manuel Fernández; el subsecretario de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Franco Herrera, y parte de su equipo como Alejandro Hernández y Gustavo Romero. El secretario Memo Romero no estuvo al enviarlo a la inauguración de la expansión de la planta Kostal, en Acámbaro, una proveedora automotriz de accesorios electrónicos de origen alemán.La esperanza en la industria automotriz mundial es que surta efecto la presión que hacen sobre el presidente Trump y al final la renegociación del TLCAN no afecte sobremanera a este sector. Que el vendaval pase pronto, así como los tres años del Presidente, y los proyectos de inversiones se retomen.Una buena noticia es que General Motors mantiene en crecimiento su inversión en Silao.Desde el Gobierno federal mandan señales positivas al haber licitado ya las cuatro grandes obras de infraestructura a la que se comprometieron para dar accesibilidad a la planta de Toyota. Tres de esas obras ya arrancaron, como son: el acceso principal que será un megadistribuidor vial, otro trebol en el puente de Ameche, así como el segundo acceso poniente que incluye los puentes sobre el Río Querétaro y el ferrocarril. Lo único que falta arrancar es el distribuidor vial norponiente de El Castillo.Esas obras representa una inversión de 900 millones y la Federación ya dispuso de 467 mdp para este año.En otro tema el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg) asignó a la Fundación Metrópoli la elaboración del Plan Maestro para regular el desarrollo urbano de la región de Toyota.De hecho hace unos meses que el secretario Memo Romero y el presidente de Iplaneg, Lalo Sojo, se reunieron con el Ayuntamiento de Apaseo el Grande para solicitarles -respetuosamente- poner freno a los permisos de uso de suelo hasta tener el plan que favorezca un desarrollo ordenado de la región.En resumen: hasta que Toyota no fabrique la primera Tacoma en Guanajuato nos tendrán con el “Jesús en la boca”.Si no pasa nada raro de última hora la Comisión de Desarrollo Rural en San Lázaro estará votando mañana una Ley de Almacenamiento Rural para quitarle una tajada del gran pastel a los acaparadores.Las presiones de grandes almacenadores están a todo lo que dan para que esa Ley no cobre vida. Y el que tendrá que “fajarse los pantalones” es el Presidente de esa Comisión, el penjamense panista, Erandi Bermudez, quien los últimos días intensificó su presencia mediática nacional para defender su propuesta.De lo que se trata es de que el pequeño y mediano productor pueda almacenar su cosecha para comercializarla cuando los precios en el mercado estén más altos y así les convenga, y no, como pasa hoy, que se ven obligados a venderla toda al precio que los grandes almacenadores les quieran pagar. Se dice sencillo en un párrafo, pero en juego están muchos millones de pesos de ganancias del campo.La trascendencia es que Guanajuato es segundo productor en sorgo, trigo, alfalfa, sexto en maíz blanco, y líder productos en otros.Por ejemplo el maíz blanco, que en este temporada se cosecha, se les está pagando a $3,300 tonelada, el monto más bajo desde el año 2014. Pero para quienes lo almacenan puede llegar a valer hasta más de $4,500.El miércoles el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sagarpa), Pepe Calzada, compareció en el Congreso por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno y respaldó la propuesta de Ley. Al Gobierno federal le conviene que el pequeño pueda ganar más pues gran parte del presupuesto se va en subsidio a los productores porque los precios que recibieron no son competitivos y salen a protestar.También el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el priísta José Carlos Ramírez Marín, ya dijo que va, pues no querrán estar escuchando cada año los reclamos de las organizaciones productoras.En Guanajuato nunca faltan las protestas en las oficinas de gobierno y en las carreteras, por lo injusto de los precios de los granos.Pero con eso no se puede cantar victoria. Ya en la Legislatura 2009-2012 los diputados federales de Guanajuato, Erandi Bermudez también, y don Javier Usabiaga, exsecretario de Agricultura federal, impulsaron esa misma iniciativa que tuvo luz verde en la Cámara de Diputados con amplio respaldo, pero que al pasar a la ratificación del Senado fue mandada al cajón precisamente por esas presiones.Almacenes Generales de Depósito controla el 80% del mercado de granos en el País y tienen cabilderos de tiempo completo para intentar convencer a cada uno de los legisladores de no votar por esa Ley.Erandi es el único legislador de Guanajuato en esa Comisión, tiene que dar la cara por el campo.Para entrarle de lleno a la discusión sobre el campo Erandi anda recién desempacado de Rusia.Del 14 al 18 de octubre el de Pénjamo conoció San Petersburgo como parte de la delegación mexicana de senadores y diputado federales que participaron en la sesión de la Unión Interparlamentaria (UIP), misma en la que la senadora panista, Gabriela Cuevas, fue elegida Presidenta.Y no fue el único guanajuatense por allá, también la diputada leonesa del PAN, Alejandra “La Wera” Reynoso.El de Pénjamo dice que entiende que ante la opinión pública no son populares los viajes de los legisladores, y explica que en su caso fue seleccionado por la Cámara de Diputados, a propuesta de su Grupo Parlamentario, desde el inicio de la Legislatura, como Delegado Permanente ante la UIP.“Yo no pedí estar ahí”, dice, y justifica que son espacios parlamentarios donde hay que estar presentes pues se trata de una organización internacional que fomenta la colaboración entre más de 141 países. En la reunión pasada se discutieron temas como el “20 Aniversario de la Declaración Universal sobre la Democracia”, además de informes sobre seguridad y paz y desarrollo sostenible.De hecho no es la primera vez que asiste, ya estuvo otras dos en la sede, Ginebra Suiza.En el caso de Reynoso Sánchez ella no es delegada permanente pero fue en su calidad de Secretaria de la Mesa Directiva como apoyo a que por primera vez un legislador de México competía, y ganó, por presidirla.La comitiva incluyó una docena de panistas, perredistas, priístas, verde, Morena, independiente. En sus redes Ale compartió el día 18 una foto con Gaby Cuevas para felicitarla y Erandi ningún comentario hizo del viaje.Por cierto tanto “La Wera” Reynoso como Erandi Bermudez sueñan con aparecer en la boleta como candidatos al Senado en el 2018, aunque la primera tiene una mayor probabilidad que el segundo.En los próximos días Grupo VGI, propiedad del empresario Valente Aguirre Meza, “pasará a la báscula” por dos temas distintos, uno en la Dirección de Desarrollo Urbano y otro en el Infonavit.En el caso del Municipio la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, que preside el regidor del PAN, Salvador Sánchez Romero, tiene rato revisando jurídicamente cómo darle sustento a la posibilidad de suspenderle de manera temporal los permisos de venta al desarrollador, hasta en tanto no cumpla con pendientes de infraestructura vial y educativa en el fraccionamiento Brisas del Campestre.En la semana se supo que el dirigente sindical de la CROC, Toño Hernández, abordó al alcalde Héctor López para pedirle la suspensión para VGI pues para los obreros la vivienda económica que adquirieron cerca del relleno sanitario El Verde, ya les salió cara por el dolor de cabeza de los servicios. Como ejemplo está la oferta educativa que durante años tiene prestándose en aulas provisionales.La propuesta de suspensión la hizo el regidor del Verde, Sergio Contreras, más de uno en Comisión la ve con buenos ojos pero no se arriesgan hasta no blindar la decisión, y eso está en la cancha de la directora de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo, y del secre de Ayuntamiento, Chuy López Gómez.El otro asunto que involucra a Grupo VGI del expropietario del Club León, es que la Delegación del Infonavit Guanajuato se encontró que unos 35 vehículos propiedad de ese grupo constructor tienen rotulado el logotipo de ese Instituto de Vivienda y no el de la empresa, lo que se toma como engaño a los beneficiarios.La preocupación la retomaron en la reunión del Consejo Consultivo del Infonavit en Guanajuato los dirigentes obreros Hugo Varela, de la CTM, y Toño Hernández, de la CROC. Y como respuesta el delegado, el hidalguense Francisco López, les comentó que ya lo consultó en las oficinas centrales y pues les darán cinco días para que retiren en el logotipo de sus unidades y tan tan, carpetazo al asunto.Para el sector obrero y viviendero de la localidad son evidentes las consideraciones que se dan en el actual y otros gobiernos municipales hacia el Grupo VGI, que atribuyen a la cercanía de su dueño con políticos de todo nivel.Imposible creer nuestras autoridades acabarán pronto con la inseguridad.Cada semana hay reuniones y anuncios de medidas para poner paz en nuestras ciudades invadidas por grupos delictivos, pero los ciudadanos seguimos sufriendo como el primer día y las autoridades también…Casi todos los días hay amenazas contra policías o ministeriales de todos los grados y niveles.Esta semana fueron tres hieleras que aparecieron en diferentes puntos de Irapuato. La Procuraduría de Justicia de Guanajuato aseguró que contenían cabezas de cerdo.Una de las hieleras se dejó en la Zona Centro a unos metros de la Presidencia Municipal y a escasos pasos de las cámaras de vigilancia del Centro de Comunicaciones, otra apareció en la glorieta de Las Espigas frente a cámaras de Escudo.Celaya también registró violencia pero esta vez consumada; la semana pasada tres cuerpos de personas fueron desmembrados y qué decir de los constantes ataques a policías municipales, lo mismo en Apaseo el Grande, Irapuato, Salamanca o la ciudad cajetera.Las autoridades nos repiten incansablemente, como en Irapuato, que tienen la plaza ‘más limpia’ en cuanto al trabajo de los policías, sin embargo, la delincuencia crece y crece.