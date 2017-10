'No compartimos con Fox negociar con el crimen'

Publicidad



“Hay una ley y hay que acatarla si quieres seguir viviendo en un Estado de Derecho. ¿No te gusta la ley?, ¿la quieres cambiar?, pues presenta las iniciativas, y sobre esta materia (Fox) nunca dijo nada. Ahora resulta que es una propuesta que él hace a ver si alguien la respalda y presenta una iniciativa, pero mientras la ley diga algo, sentar en una mesa a los criminales es contrario al Estado de Derecho y por eso no compartimos la postura”, añadió Ling Altamirano.

Elaseguró la semana pasada que esen el País, y pidió, además,para convertir a los cárteles en empresas., dirigente municipal del PAN en León, tiene clara su posición respecto a estos temas: no coincide con la del ex Mandatario.La semana pasada, Fox Quezada señalópara lo que propuso legalizar la marihuana, pero Ling Altamirano comentó que el ex Presidentepara que esto hubiera sido permisible.