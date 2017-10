Quieren que la Procuraduría investigue a Diego Sinhué

Publicidad



“(Diego Sinhué hizo) promoción de su persona mediante los diversos programas sociales, ya sea a través de la difusión prohibida de su imagen o bien al entregar beneficios de programas sociales para que se le identifique como titular del área que los autorizó. Condicionamiento de apoyos de programas de Desarrollo Social y destinar los recursos de los programas de desarrollo social, con objeto distinto al autorizado, o bien, sin cumplir con la normativa o en apoyo un grupo específico de personas que puedan generarle un beneficio futuro”, establece la denuncia.



Morena señala uso de recurso federales: “etiquetados para el desarrollo Social, estamos ante delitos cometidos por servidores públicos, ya sea por acción en su comisión o en su omisión en su posición de garantes, por lo que podemos señalar en los hechos que se denuncian, como probable responsable en su comisión en el uso de recursos públicos de Desarrollo Social para beneficio personal como lo realiza la persona del Lic. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato”.

El(Morena) presentará hoy una denuncia ante la(PGR) por presuntoen contra de, ex secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) del Estado.La denuncia señala hechos que pueden derivar en, y será interpuesta por Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Alma Edwiges Alcaraz Hernández, presidente y secretaria general de Morena en el Estado.Tres días después de evidenciarse el caso, el ex funcionario dejó su cargo.Cabe destacar que como ésta,en su contra, tras la publicación de am en julio , en que se dio a conocer que el Gobierno estatal, junto con administraciones municipales, usó recursos y funcionarios para posicionar la imagen Sinhué Rodríguez.La denuncia de Morena va a acompañada de notas periodísticas y declaraciones de Rodríguez Vallejo en diferentes ocasiones como muestra de su aspiración a contender por la gubernatura del Estado.