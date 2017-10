Publicidad

"Por la pérdida de nuestro amigo: Hermilo Bravo Leal", dice la esquela priista.

El ex Edil de Nopala de Villagrán, Hidalgo,, fue asesinado a balazos hoy a las afueras de su domicilio de la calle 16 de enero en el mismo Municipio.Información de medios locales refieren que el ex Alcalde estaba saliendo de su domicilio cuando un sujeto, aún sin identificar, disparó en repetidas ocasiones en su contra, por lo cual fue trasladado a un hospital de la zona en donde murió.En el trieni, Bravo Lealbajo las siglas del, y en 2015, su hermano Enrique Bravo Leal, contendió también por el PRI para la Alcaldía del mismo territorio.El Comité del tricolor en Hidalgo brindó condolencias a la familia Bravo Leal, a través de un mensaje en redes sociales, firmado por su dirigente estatal José Leoncio Pineda Godos.Con este homicidio en contra de un ex político en Hidalgo, serían cuatro los casos de asesinatos cometidos contra ex Alcaldes en 2017, el más reciente el de Francisco Tecuchillo en Zitlala, Guerrero.Mientras que; Stalin Sánchez, en Paracho, Michoacán; Crispín Gutiérrez, en Ixtlahuacán, Colima; Antolín Vital Martínez, en Tepexco, Puebla, y Manuel Hernández, en Huitzilan de Serdán, Puebla.