Ponen a burócratas a conseguir firmas para funcionario

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Integrantes del equipo del Gobernador de Nuevo León, Jaime "El Bronco" Rodríguez, utilizan a servidores públicos para recabar firmas.El director del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), Raúl González, se reunió ayer con empleados del organismo y les pidió apoyo para que recopilen firmas ciudadanas pues pretende ser candidato independiente a senador en 2018.Antes de que iniciara el evento, los burócratas recibieron tablets con fines laborales, y que presuntamente fueron donadas al INDE por parte de una organización deportiva, sin embargo, se les dijo que podrían utilizarlas para la recolección de las firmas.Dionisio Domínguez, coordinador de Formación Deportiva del INDE, informó que este apoyo provenía del Sistema de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México."Se les dio a 289 maestros para las evaluaciones de cada grupo, la planeación de cada clase, el programa de educación física y aparte les puede servir para esto", expresó.Durante la reunión con alrededor de 200 empleados del Instituto, Domínguez dijo que la recaudación de firmas es voluntaria, pero les informó que recibirían un incentivo económico.Luego de dar una explicación sobre el manejo de la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE) para registrar las firmas en teléfonos celulares, el funcionario estableció una cuota mínima de 50 firmas diarias recopiladas en apoyo a las aspiraciones del ex marchista."Si ustedes terminan, por ejemplo, en el horario matutino y ya no tienen compromiso con el INDE por la tarde, bueno, ahí en el gimnasio donde voy a trabajar o a practicar, a todos me los paso a la báscula y al final de los 50, pues voy por mi lana, eso que ni qué", expuso Domínguez.Al finalizar la plática, también solicitaron a los asistentes mostrar su credencial de elector y registraran en ese momento su firma en apoyo al ex director de la Conade.Defiende 'Bronco' spot para candidaturaLuego de que el INE requirió información sobre el spot que lo promueve como aspirante presidencial, el Gobernador de Nuevo León dijo ayer que no usó infraestructura pública y que pagó por el servicio.Sin embargo, no precisó el nombre de la empresa que opera las pantallas en las instalaciones de Metrorrey, ni cuánto costó el servicio."Sí hubo una comunicación con los administradores de esa empresa, no es propiedad del Estado, y yo, como aspirante, puedo contratar a quien yo crea que debo de contratar. No estoy haciendo nada malo", adujo.Aunque insistió en que el promocional es legal, "El Bronco" dijo que pidió se retire el spot de las instalaciones del Metro, para no generar polémica.