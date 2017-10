¿Por qué no se ha recibido el dinero para la reconstrucción tras los sismos?

Publicidad

Mientras los Gobiernos federal y estatales necesitan 48 mil millones de pesos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre, cientos de millones de pesos permanecen ociosos en fideicomisos de toda clase de órganos del EstadoEl Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, por ejemplo, tenía al cierre de julio 2 mil 29 millones de pesos disponibles. Sus proyectos recientes son la reconstrucción del Instituto Nacional de Parteras de Haití, que costará 6.5 millones de pesos, y el edificio del Parlamento en la isla de Granada, valuado en 102 millones de pesos.La Suprema Corte de Justicia mantiene 919 millones de pesos en el fideicomiso "remanentes presupuestales", que data de la década de los 90 y, en teoría, sirve para instalar nuevos tribunales y compra de activos, pero hace años no registra contratación alguna.Otros 488 millones languidecen en el Fondo Jurica, creado por la Corte en 2007, que desde hace más de cuatro años no financia un solo proyecto de modernización de tribunales.Ante posibles demandas contra funcionarios mexicanos en el extranjero, la Secretaría de Hacienda tiene guardados 245 millones de pesos para defenderlos, pero por lo menos desde 2016 este dinero no se ha necesitado.El Fideicomiso para la Construcción del Centro Nacional de las Artes, inaugurado hace 23 años por Carlos Salinas de Gortari, aún mantiene 38.8 millones de pesos.El Senado, en tanto, reportó que al cierre de septiembre cuenta con 624 millones de pesos en el fideicomiso para su "nueva" sede, misma que si bien aún requiere algunas obras menores y trabajos de mantenimiento, fue inaugurada en 2011.En 2002, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) creó con 85 millones de pesos un fideicomiso para pagar devoluciones de bienes asegurados. Sus erogaciones históricamente han sido mínimas, y acumula 657 millones de pesos disponibles.Algunos fideicomisos tienen recursos considerables, pero fueron creados por ley, lo que impediría usar el dinero para otros fines.Un ejemplo es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios de las Entidades (FEIEF), una especie de seguro que usa ingresos excedentes para compensar a los estados que reciben participaciones federales, en caso de bajas en la recaudación.En años anteriores, el FEIEF ha hecho cuantiosas entregas a los estados, pero en el segundo trimestre de 2017 sus egresos fueron de apenas 559 mil pesos, mientras que el saldo disponible era de 42 mil 717 millones de pesos, 89 por ciento de lo requerido para la reconstrucción.Otro caso es el Fondo de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que desde 2014 recibe pagos de los concesionarios del sector y siempre ha tenido mucho más recursos de los que el IFT puede gastar. A estas alturas, acumula 730 millones de pesos.