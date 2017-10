Y de pronto... ¡se vuelven millonarios!

Publicidad

En el último año la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que 59 servidores públicos presentaron irregularidades en evolución patrimonial por montos que oscilan entre 255 mil pesos y 61 millones 66 mil 109 pesos con 25 centavos, entre quienes ostentaban cargos que van desde Analista hasta homólogo de Subsecretario de Estado.Durante el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 27 de octubre de 2017, la SFP emitió 59 declaratorias en contra de igual número de servidores públicos que no aclararon la procedencia del incremento sustancial de su patrimonio. Es decir, no aclararon el origen lícito del aumento de sus recursos, en relación con las percepciones salariales que el Estado les otorga con motivo de su cargo.En un comunicado, la SFP informó que dentro de las acciones en materia de verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF), el monto total de los incrementos detectados que no fueron aclarados ascendió a 333 millones 225 mil 836 pesos con 99 centavos.La SFP presentó de inmediato las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación, a fin de que investigue si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.