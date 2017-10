¿Cómo sobrevivir a una pérdida?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El proceso de duelo tras una pérdida, ya sea física o material, es normal, pero, cuando éste se torna patológico puede ser riesgoso y conducir incluso al suicidio, alertan expertos.Michelle Charlier, jefa del servicio de psicología del Hospital Juárez de México, indica que el duelo normal dura entre seis y ocho meses, y en ese tiempo las personas atraviesan etapas que van de la negación, ira, aceptación y reconciliación hasta la elaboración.Explica que las personas pueden pasar por la negación y luego la ira y regresar a la negación, es decir, no son estáticas y fluctúan.La especialista precisa que el duelo sucede ante una pérdida, y ésta no tiene que ser únicamente física o material, sino, incluso, ante la conclusión de un ciclo. Comenta que en muchos casos se vive un duelo por la ruptura amorosa.Pero, cuando el duelo se vuelve patológico, la persona está en riesgo de sufrir una depresión mayor que le produzca ideación suicida o lo lleve al acto."Se nombra patológico porque la persona ha perdido toda la energía, toda la capacidad de vivir y de ilusionarse, incluso, de hacer planes. Es una depresión profunda. Hay aplanamiento afectivo, que es cuando el sujeto ya no tiene ganas de hacer nada."Ya no tiene ganas de levantarse, de bañarse, de vestirse; sacarlo de ese estado es muy complicado", advierte.